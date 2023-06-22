Зеленський виступив зі зверненням: РФ готує теракт на Запорізькій АЕС з викидом радіації

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що РФ розглядає теракт на Запорізькій АЕС із викидом радіації. Про це він сказав у зверненні до нації.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, він отримав доповідь розвідки та Служби безпеки України щодо підриву Каховської гідроелектростанції росіянами та підготовки терористичного акту на Запорізькій атомній електростанції.

Він зазначив, що СБУ та розвідка зібрали нові докази підриву Каховської дамби окупантами — це був свідомий та прорахований злочин.

Зеленський заявив, що Росія використовує Запорізьку АЕС як елемент своєї агресії та як військову базу.

Глава держави наголосив, що розвідка отримала інформацію про те, що Москва розглядає сценарій теракту на ЗАЕС із викидом радіації.

"Вони все підготували для цього. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам — кожному у світі. Усі підтвердження. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка — всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі ", — резюмував він.

У Москві оперативно відреагували на заяву Зеленського — спікер Кремля Дмитро Пєсков назвав "брехнею" попередження українського лідера.

Раніше начальник розвідки Кирило Буданов заявив, що росіяни замінували охолоджувач Запорізької АЕС.

6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

8 червня український регулятор розпорядився вивести останній енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин".

Персонал Запорізької АЕС не може цього зробити через перешкоджання з боку російських окупантів.

Читайте також: Росія замінувала Запорізьку АЕС. Можливі наслідки та як врятуватись: інструкція

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.