ЗСУ: Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Що робити – відео
Російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", – йдеться у повідомленні.
Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті за тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабелів.
Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:
- вимкнути всі електроприлади
- взяти документи і речі першої необхідності
- подбати про близьких і домашніх улюбленців
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
У МВС нагадали, що ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин.
"Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам", – йдеться у повідомленні.
О 06:49 голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін звернувся до населення. Сказав, що за п'ять годин рівень води досягне критичного значення. Прокудін закликав жителів правого берега готуватися до евакуації – скоро будуть автобуси, а людей на тимчасово окупованому лівому березі – докласти всіх зусиль, щоб урятувати своє життя.
ОК "Південь" розмістили інструкції для людей, що робити у разі підриву Каховської ГЕС:
Зʼявилося ще одно відео Каховської ГЕС.
- 20 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв, до того ж тимчасово окупований Крим буде відрізаний від водопостачання.
- 21 жовтня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що факт мінування Каховської ГЕС російськими окупантами відомий, росіяни залишають можливість її підриву на "крайній випадок".
- 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.
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