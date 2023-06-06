ЗСУ: Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. Що робити – відео

Російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", – йдеться у повідомленні.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті за тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро, а саме: села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон – острів Корабелів.

Рівень води піднімається і всім, хто знаходиться у зоні небезпеки необхідно:

- вимкнути всі електроприлади

- взяти документи і речі першої необхідності

- подбати про близьких і домашніх улюбленців

- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

У МВС нагадали, що ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин.

"Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам", – йдеться у повідомленні.

О 06:49 голова Херсонської ОВ Олександр Прокудін звернувся до населення. Сказав, що за п'ять годин рівень води досягне критичного значення. Прокудін закликав жителів правого берега готуватися до евакуації – скоро будуть автобуси, а людей на тимчасово окупованому лівому березі – докласти всіх зусиль, щоб урятувати своє життя.

ОК "Південь" розмістили інструкції для людей, що робити у разі підриву Каховської ГЕС:

Зʼявилося ще одно відео Каховської ГЕС.

20 жовтня 2023 року президент Володимир Зеленський у виступі перед Єврорадою, заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що якщо росіяни підірвуть дамбу Каховської ГЕС, це призведе до катастрофи з великою кількістю жертв, до того ж тимчасово окупований Крим буде відрізаний від водопостачання.

21 жовтня речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що факт мінування Каховської ГЕС російськими окупантами відомий, росіяни залишають можливість її підриву на "крайній випадок".

9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.

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