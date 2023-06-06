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ВСУ: Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 06:29
ВСУ: Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео - Фото

Российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Российскими оккупационными войсками совершен подрыв Каховской ГЭС. В настоящее время уточняется масштаб разрушения, скорость и объемы воды, вероятные районы подтопления. Все службы работают. Ситуация отслеживается", – говорится в сообщении.

Подразделения Национальной полиции и ГСЧС Херсонской области подняты по тревоге для оповещения и эвакуации гражданского населения из потенциальных зон затопления на правобережной части реки Днепр, а именно: села Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепров и частично город Херсон – остров Корабелов.

Уровень воды поднимается и всем, кто находится в зоне опасности, необходимо:
- выключить все электроприборы
- взять документы и вещи первой необходимости
- позаботиться о близких и домашних любимцах
- выполнять инструкции спасателей и полицейских

В МВД напомнили, что враг пытается распространить дезинформацию, снять с себя ответственность за очередное преступление.

"Поэтому пользуйтесь информацией только из официальных источников Украины. Доверяйте полицейским, спасателям ГСЧС и нашим защитникам", – говорится в сообщении.

ОК "Юг" разместили инструкции для людей, что делать при подрыве Каховской ГЭС:

ВСУ: Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео

ВСУ: Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео

ВСУ: Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео

ВСУ: Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. Что делать – видео

Появилось еще одно видео Каховской ГЭС.

Наталья Медведева
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войнаХерсонская областькаховская гэс
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