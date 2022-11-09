Зеленский предостерег Москву от подрыва Каховской ГЭС: Подумайте, что с вами будет

Президент Владимир Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 9 ноября.

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"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет", – заявил Зеленский.

20 октября Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.

21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

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Наталія Медведєва

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