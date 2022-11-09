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Зеленский предостерег Москву от подрыва Каховской ГЭС: Подумайте, что с вами будет

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2022, 23:04
Зеленский предостерег Москву от подрыва Каховской ГЭС: Подумайте, что с вами будет - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео)

Президент Владимир Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру. Об этом президент сказал в вечернем видеообращении 9 ноября.

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"И я хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в Москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезводить Запорожскую атомную станцию будет означать объявление вами войны всему миру. Подумайте, что с вами будет", – заявил Зеленский.

  • 20 октября Зеленский, выступая перед Евросоветом, заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта. Если россияне подорвут дамбу, то в зоне быстрого затопления окажутся более 80 населенных пунктов, включая Херсон.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если россияне подорвут дамбу Каховской ГЭС, это приведет к катастрофе с большим количеством жертв, при этом временно оккупированный Крым будет отрезан от водоснабжения.
  • 21 октября спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что факт минирования Каховской ГЭС российскими оккупантами известен, россияне оставляют возможность ее подрыва на "крайний случай".

Читайте также: "Волны в 5 метров не будет". Россия заминировала Каховскую ГЭС и дамбу: чем грозит подрыв

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский война каховская гэс
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