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Буданов: Охолоджувач Запорізької АЕС заміновано РФ. Якщо підірвуть – можуть бути значні проблеми

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 16:52
Буданов: Охолоджувач Запорізької АЕС заміновано РФ. Якщо підірвуть – можуть бути значні проблеми - Фото
Кирило Буданов (Фото: скриншот з відео)

Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ефірі національного телемарафону.

За його словами, на сьогодні для Запорізької АЕС існує "певна загроза".

Він зазначив, що станція залишається під контролем окупантів, а знищенням Каховської гідроелектростанції вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів.

"Але страшніше, що за цей час АЕС і сам охолоджувач були додатково заміновані. Якщо вони підірвуть його та виведуть з ладу, то будуть, давайте так, велика ймовірність того, що будуть значні проблеми", — заявив Буданов.

Читайте також: Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови — Зеленський для NBC News 

Дмитро Гриниченко
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