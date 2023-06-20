Буданов: Охолоджувач Запорізької АЕС заміновано РФ. Якщо підірвуть – можуть бути значні проблеми

Російські окупанти замінували охолоджувач Запорізької атомної електростанції. Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у ефірі національного телемарафону.

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За його словами, на сьогодні для Запорізької АЕС існує "певна загроза".

Він зазначив, що станція залишається під контролем окупантів, а знищенням Каховської гідроелектростанції вони зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів.

"Але страшніше, що за цей час АЕС і сам охолоджувач були додатково заміновані. Якщо вони підірвуть його та виведуть з ладу, то будуть, давайте так, велика ймовірність того, що будуть значні проблеми", — заявив Буданов.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

8 червня український регулятор розпорядився вивести останній енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин".

Персонал Запорізької АЕС не може цього зробити через перешкоджання з боку російських окупантів.

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