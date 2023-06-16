Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови — Зеленський для NBC News
Журналісти NBC News повідомляють, що президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав їм, що російська влада хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та змусити Київ піти на умови російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни.
Журналіст NBC News розповідає, що Зеленський під час інтерв'ю зазначив, що наступною ціллю після дамби Каховської ГЕС для російської влади є ЗАЕС.
За словами президента, "Росія дійсно хоче підірвати цю станцію".
Відповідаючи на запитання, чому вона хоче це зробити, Зеленський сказав, що таким чином Кремль хоче дестабілізації ситуації в Україні.
"Так само як і з дамбою (Каховської ГЕС. – Ред.), вони не зацікавлені у безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення цього конфлікту", — сказав глава держави.
- 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.
- 8 червня український регулятор розпорядився вивести останній енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин".
- Персонал Запорізької АЕС не може цього зробити через перешкоджання з боку російських окупантів.
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