Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови — Зеленський для NBC News

Журналісти NBC News повідомляють, що президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав їм, що російська влада хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та змусити Київ піти на умови російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни.

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Журналіст NBC News розповідає, що Зеленський під час інтерв'ю зазначив, що наступною ціллю після дамби Каховської ГЕС для російської влади є ЗАЕС.

За словами президента, "Росія дійсно хоче підірвати цю станцію".

Відповідаючи на запитання, чому вона хоче це зробити, Зеленський сказав, що таким чином Кремль хоче дестабілізації ситуації в Україні.

"Так само як і з дамбою (Каховської ГЕС. – Ред.), вони не зацікавлені у безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення цього конфлікту", — сказав глава держави.

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС.

8 червня український регулятор розпорядився вивести останній енергоблок ЗАЕС у "холодний зупин".

Персонал Запорізької АЕС не може цього зробити через перешкоджання з боку російських окупантів.

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