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Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови — Зеленський для NBC News

Этот материал также доступен на русском
16.06.2023, 16:25
Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні свої умови — Зеленський для NBC News - Фото
Володимир Зеленський (Скриншот)

Журналісти NBC News повідомляють, що президент Володимир Зеленський під час інтерв'ю сказав їм, що російська влада хоче здійснити підрив Запорізької атомної електростанції, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та змусити Київ піти на умови російського диктатора Володимира Путіна щодо завершення війни.

Журналіст NBC News розповідає, що Зеленський під час інтерв'ю зазначив, що наступною ціллю після дамби Каховської ГЕС для російської влади є ЗАЕС.

За словами президента, "Росія дійсно хоче підірвати цю станцію".

Відповідаючи на запитання, чому вона хоче це зробити, Зеленський сказав, що таким чином Кремль хоче дестабілізації ситуації в Україні.

"Так само як і з дамбою (Каховської ГЕС. – Ред.), вони не зацікавлені у безпеці в Україні. Їм постійно потрібна дестабілізація тут, і вони хочуть, щоб світ тиснув на Україну для потрібного варіанта припинення цього конфлікту", — сказав глава держави.

Читайте також: Росія програє війну, якщо український контрнаступ буде успішним – Зеленський

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаЗАЕСкаховська гес
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