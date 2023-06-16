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Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине свои условия – Зеленский для NBC News

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 16:25
Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине свои условия – Зеленский для NBC News - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот)

Журналисты NBC News сообщают, что президент Владимир Зеленский во время интервью сказал им, что российские власти хотят совершить подрыв Запорожской атомной электростанции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и заставить Киев пойти на условия российского диктатора Владимира Путина по завершению войны.

Журналист NBC News рассказывает, что Зеленский во время интервью отметил, что следующей целью после дамбы Каховской ГЭС для российских властей является ЗАЭС.

По словам президента, "Россия действительно хочет взорвать эту станцию".

Отвечая на вопрос, почему она хочет это сделать, Зеленский сказал, что Кремль таким образом хочет дестабилизации ситуации в Украине.

"Так же как и с дамбой (Каховской ГЭС. – Ред.), они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного варианта прекращения этого конфликта", – сказал глава государства.

Читайте также: Россия проиграет войну, если украинское контрнаступление будет успешным – Зеленский

Милана Головань
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