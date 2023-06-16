Россия хочет подорвать ЗАЭС, чтобы навязать Украине свои условия – Зеленский для NBC News

Журналисты NBC News сообщают, что президент Владимир Зеленский во время интервью сказал им, что российские власти хотят совершить подрыв Запорожской атомной электростанции, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине и заставить Киев пойти на условия российского диктатора Владимира Путина по завершению войны.

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Журналист NBC News рассказывает, что Зеленский во время интервью отметил, что следующей целью после дамбы Каховской ГЭС для российских властей является ЗАЭС.

По словам президента, "Россия действительно хочет взорвать эту станцию".

Отвечая на вопрос, почему она хочет это сделать, Зеленский сказал, что Кремль таким образом хочет дестабилизации ситуации в Украине.

"Так же как и с дамбой (Каховской ГЭС. – Ред.), они не заинтересованы в безопасности в Украине. Им постоянно нужна дестабилизация здесь, и они хотят, чтобы мир давил на Украину для нужного варианта прекращения этого конфликта", – сказал глава государства.

6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

8 июня украинский регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодную остановку".

Персонал Запорожской АЭС не может этого сделать из-за препятствий со стороны российских оккупантов.

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