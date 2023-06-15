Россия проиграет войну, если украинское контрнаступление будет успешным – Зеленский

Если украинские военные добьются успеха в контрнаступлении, Россия окончательно проиграет в войне против Украины. Об этом в интервью NBC News заявил президент Владимир Зеленский.

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"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для России проиграть эту кампанию в Украине (украинское контрнаступление. – Ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть войну", – сказал глава государства.

Он также добавил, что сейчас новости с фронта "в общем положительные", но это "очень тяжело дается".

12 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили об освобождении семи населенных пунктов на южном направлении: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

13 июня генсек НАТО Столтенберг сообщил о первых успехах украинского контрнаступления, однако призвал готовиться к тому, что оно будет тяжелым и кровавым.

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