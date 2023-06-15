Росія програє війну, якщо український контрнаступ буде успішним – Зеленський

Якщо українські військові досягнуть успіху у контрнаступі, Росія остаточно програє у війні проти України. Про це в інтерв'ю NBC News заявив президент Володимир Зеленський.

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"Наш героїчний народ, наші війська на передовій стикаються з дуже жорстким опором. Тому що для Росії програти цю кампанію в Україні (український контрнаступ. – Ред.), я сказав би, фактично означає програти війну", – сказав глава держави.

Він також додав, що зараз новини з фронту "загалом позитивні", але це "дуже важко дається".

12 червня 2023 року у Міноборони України заявили про звільнення семи населених пунктів на південному напрямку: Лобкове, Левадне, Новодарівка, Нескучне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне.

13 червня генсек НАТО Столтенберг повідомив про перші успіхи українського контрнаступу, проте закликав готуватися до того, що він буде важким та кривавим.

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