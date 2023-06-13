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Контрнаступ. Столтенберг побачив перші успіхи, але прогнозує важкі та криваві бої

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13.06.2023, 18:56
Контрнаступ. Столтенберг побачив перші успіхи, але прогнозує важкі та криваві бої - Фото
Єнс Столтенберг (Фото - пресслужба НАТО)

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про перші успіхи українського контрнаступу, проте закликав готуватися до того, що він буде важким та кривавим. Про це він сказав в інтерв'ю USA Today.

Генсек зазначив, що український наступ на окуповані Росією частини сходу та півдня показав "перші ознаки успіху", і українські солдати "набирають силу". Однак він застеріг, що прорвати відбудовані окупантами рубежі буде нелегко.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час збудувати досить потужні оборонні рубежі, і прорвати їх – складне завдання", – сказав генсек Альянсу.

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Оксана Житнюк
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війнаНАТОЄнс Столтенбергконтрнаступ
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