Контрнаступ. Столтенберг побачив перші успіхи, але прогнозує важкі та криваві бої

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про перші успіхи українського контрнаступу, проте закликав готуватися до того, що він буде важким та кривавим. Про це він сказав в інтерв'ю USA Today.

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Генсек зазначив, що український наступ на окуповані Росією частини сходу та півдня показав "перші ознаки успіху", і українські солдати "набирають силу". Однак він застеріг, що прорвати відбудовані окупантами рубежі буде нелегко.

"Ми повинні бути готові до того, що цей наступ буде кривавим і важким. У росіян був час збудувати досить потужні оборонні рубежі, і прорвати їх – складне завдання", – сказав генсек Альянсу.

7 червня в Міноборони оголосили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ. ЗСУ просуваються флангами: взято під контроль 16 кв. км території.

ЗСУ просуваються також на Донецькому та Таврійському напрямах: за тиждень звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.

Вранці 13 червня у Генштабі повідомили, що минулої доби просування українських військ на Бахмутському напрямку становило 250 метрів, на Торецькому напрямку – 200 м, на Бердянському напрямку – від 500 м до 1 км.

У Міноборони розповіли про те, як Росія намагається гальмувати просування ЗСУ на півдні та сході.

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