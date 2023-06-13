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Контрнаступление. Столтенберг увидел первые успехи, но прогнозирует тяжелые и кровавые бои

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2023, 18:56
Контрнаступление. Столтенберг увидел первые успехи, но прогнозирует тяжелые и кровавые бои - Фото
Йенс Столтенберг (Фото - пресс-служба НАТО)

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о первых успехах украинского контрнаступления, однако призвал готовиться к тому, что оно будет тяжелым и кровавым. Об этом он сказал в интервью USA Today.

Генсек отметил, что украинское наступление на оккупированные Россией части востока и юга показало "первые признаки успеха", и украинские солдаты "набирают силу". Однако он предостерег, что прорвать отстроенные оккупантами рубежи будет нелегко.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и трудным. У россиян было время построить довольно мощные оборонительные рубежи, и прорвать их – сложная задача", – сказал генсек Альянса.

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Оксана Житнюк
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