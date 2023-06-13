Контрнаступление. Столтенберг увидел первые успехи, но прогнозирует тяжелые и кровавые бои

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о первых успехах украинского контрнаступления, однако призвал готовиться к тому, что оно будет тяжелым и кровавым. Об этом он сказал в интервью USA Today.

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Генсек отметил, что украинское наступление на оккупированные Россией части востока и юга показало "первые признаки успеха", и украинские солдаты "набирают силу". Однако он предостерег, что прорвать отстроенные оккупантами рубежи будет нелегко.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и трудным. У россиян было время построить довольно мощные оборонительные рубежи, и прорвать их – сложная задача", – сказал генсек Альянса.

7 июня в Минобороны объявили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление. ВСУ продвигаются по флангам: взято под контроль 16 кв. км территории.

ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврическом направлениях: за неделю освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.

Утром 13 июня в Генштабе сообщили, что за прошедшие сутки продвижение украинских войск на Бахмутском направлении составляло 250 метров, на Торецком направлении – 200 м, на Бердянском направлении – от 500 м до 1 км.

В Минобороны рассказали о том, как Россия пытается тормозить продвижение ВСУ на юге и востоке.

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