ВСУ продвигаются по флангам под Бахмутом: взято под контроль 16 кв. км территории – карта

На Бахмутском направлении, где с прошлой недели украинские войска перешли из обороны в наступление, удалось продвинуться на левом и правом флангах, взяв под контроль 16 кв. км территории. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее данным, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении на левом фланге ВСУ продвинулись на 1,5 км, на правом – на 3,5 км. Площадь взятой под контроль территории составила 16 кв. км.

О продвижении ВСУ на Бахмутском направлении сегодня в вечернем видеообращении сказал и президент Владимир Зеленский: "Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении".

7 июня в Минобороны объявили, что на Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление.

Сейчас ВСУ продвигаются также на Донецком и Таврическом направлениях: за неделю от россиян освобождены семь населенных пунктов, 90 кв. км земли.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.