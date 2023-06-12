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ВСУ продвигаются по флангам под Бахмутом: взято под контроль 16 кв. км территории – карта

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 23:01
ВСУ продвигаются по флангам под Бахмутом: взято под контроль 16 кв. км территории – карта - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр "Холодный Яр")

На Бахмутском направлении, где с прошлой недели украинские войска перешли из обороны в наступление, удалось продвинуться на левом и правом флангах, взяв под контроль 16 кв. км территории. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

По ее данным, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении на левом фланге ВСУ продвинулись на 1,5 км, на правом – на 3,5 км. Площадь взятой под контроль территории составила 16 кв. км.

О продвижении ВСУ на Бахмутском направлении сегодня в вечернем видеообращении сказал и президент Владимир Зеленский: "Отдельно благодарен за Бахмут – увеличиваем наш контроль на этом направлении".

ВСУ продвигаются по флангам под Бахмутом: взято под контроль 16 кв. км территории – карта

Оксана Житнюк
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войнабахмутАнна МалярконтрнаступлениеБахмутское направление
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