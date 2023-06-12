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ЗСУ просуваються по флангах під Бахмутом: взято під контроль 16 кв. км території – мапа

Этот материал также доступен на русском
12.06.2023, 23:01
ЗСУ просуваються по флангах під Бахмутом: взято під контроль 16 кв. км території – мапа - Фото
Бахмут (Фото: 93 ОМБр "Холодний Яр")

На Бахмутському напрямку, де з минулого тижня українські війська перейшли з оборони в наступ, вдалося просунутись на лівому і правому флангах, взявши під контроль 16 кв. км території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її даними, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку на лівому флангу ЗСУ просунулись на 1,5 км, на правому – на 3,5 км. Площа взятої під контроль території склала 16 кв. км.

Щодо просування ЗСУ на Бахмутському напрямку сьогодні у вечірньому відеозверненні сказав і президент Володимир Зеленський: "Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку".

ЗСУ просуваються по флангах під Бахмутом: взято під контроль 16 кв. км території – мапа

Оксана Житнюк
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війнаГанна Малярконтрнаступбахмутбахмутський напрямок
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