ЗСУ просуваються по флангах під Бахмутом: взято під контроль 16 кв. км території – мапа

На Бахмутському напрямку, де з минулого тижня українські війська перейшли з оборони в наступ, вдалося просунутись на лівому і правому флангах, взявши під контроль 16 кв. км території. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її даними, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку на лівому флангу ЗСУ просунулись на 1,5 км, на правому – на 3,5 км. Площа взятої під контроль території склала 16 кв. км.

Щодо просування ЗСУ на Бахмутському напрямку сьогодні у вечірньому відеозверненні сказав і президент Володимир Зеленський: "Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку".

7 червня в Міноборони оголосили, що на Бахмутському напрямку ЗСУ перейшли з оборони в наступ.

Наразі ЗСУ просуваються також на Донецькому і Таврійському напрямках: за тиждень від росіян звільнено сім населених пунктів, 90 кв. км землі.

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