Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. На ній заслухали доповіді командувачів "найважливіших та найгарячіших" оперативних напрямків "Хортиця" та "Таврія", розповів Зеленський у відеозверненні.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Бої жорсткі, але наш рух є, і це дуже важливо. Втрати у ворога саме такі, як нам потрібно. І хоча погода цими днями несприятлива – дощі наше завдання ускладнюють, – але все одно міцність наших воїнів дає результат, – сказав президент.



Він зазначив, що на Ставці доповіли командувач Сухопутних військ генерал Олександр Сирський та командувач оперативного угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Доповіли сьогодні про успіхи, які вже маємо, про те, у яких точках фронту потребуємо посилення та якими діями можемо зламати більше російських позицій", – сказав він.

Президент також подякував українським захисникам за поповнення обмінного фонду.

На Ставці доповів Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний щодо "загальної ситуації".

МВС та СБУ доповіли стосовно стабілізаційних заходів на деокупованих територіях.

Також на Ставці заслухали доповідь розвідки щодо варіантів дій ворога.

Президент зазначив, що Україна "дуже активно працює" щодо постачання необхідної зброї та снарядів.

"Наше оперативне домінування зберігаємо й посилюємо. Окремо вдячний за Бахмут – збільшуємо наш контроль на цьому напрямку", – сказав Зеленський.

12 червня 2023 року у Міноборони повідомили про звільнення семи населених пунктів за тиждень наступальних дій Сил оборони.

Читайте також: "Важлива зустріч". Зеленський заінтригував фото з генералами ЗСУ над розгорнутою мапою

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.