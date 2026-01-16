Сенатор Грем: Я оцінюю реалістично – всі солдати РФ не вийдуть з України найближчим часом

Ліндсі Грем (Фото: ALLISON DINNER / EPA)

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем не вірить в те, що всі російські війська найближчим часом залишать територію України, проте наголосив на важливості завершення війни без заохочення агресії. Про це він написав в Х.

"Я ціную наполегливу працю президента Трампа та його команди, які намагаються гідно та справедливо покласти край цій кровопролитній бійні в Україні. Нагадуємо, що будь-яка угода про безпеку в рамках припинення кровопролиття в Україні має бути розглянута Конгресом", – написав він.

Грем наголосив, що мета США полягає в тому, щоб укласти угоду, яка зупинить майбутні потенційні вторгнення, "чого не вдалося зробити" попередникам Трампа Бараку Обамі і Джо Байдену.

"Також, коли йдеться про обмін територіями, я реалістично оцінюю ситуацію: усі російські солдати не будуть вислані з України найближчим часом. Однак ми не хочемо завершувати цей конфлікт таким чином, щоб винагороджувати агресію", – заявив сенатор і додав, що "світ спостерігає".

До цього допису він прикріпив новину про те, що Трамп вважає, що з мирною угодою нібито затягує президент Володимир Зеленський, а не російський диктатор Володимир Путін.