Зеленський: Працюємо так, щоб Конгрес і Рада незабаром змогли затвердити гарантії і відбудову

Керівник України прокоментував можливість голосування за документи між Києвом і Вашингтоном в американському та українському парламентах

Американський Конгрес (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Президент Володимир Зеленський заявив про можливість схвалення угод щодо безпекових гарантій та відбудови між Україною та США в парламентах обох країн найближчим часом. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.

Він зазначив, що українська сторона продовжує готувати зі США документи стосовно гарантій безпеки та відновлення.

"Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", – зауважив Зеленський.

ДОВІДКА. Раніше глава держави пояснював, що договори про гарантії зі США та європейськими партнерами будуть прийматися в парламентах та Верховній Раді, щоб ці документи "мали силу". У цьому контексті він згадував про Будапештський меморандум та Мінські угоди, при підписанні яких не було такої процедури, – і вони Раніше глава держави пояснював, що договори про гарантії зі США та європейськими партнерами будуть прийматися в парламентах та Верховній Раді, щоб ці документи "мали силу". У цьому контексті він згадував про Будапештський меморандум та Мінські угоди, при підписанні яких не було такої процедури, – і вони не спрацювали

Також президент повідомив про доповідь стосовно цих питань від секретаря Ради нацбезпеки та оборони й керівника української делегації Рустема Умєрова.

Глава держави додав: необхідно, щоб тематика України у відносинах зі Штатами залишалась на "топовому рівні", попри всі "всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є".

Окрім цього, Зеленський повідомив про свою розмову з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Вони є співавторами нового законопроєкту про санкції проти Росії: раніше у січні Грем заявляв, що президент США Дональд Трамп підтримав цей документ.

"Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу [щодо] протиповітряної оборони. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску", – розповів президент.

Він також обговорив з американськими політиками програми підтримки, котрі "ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані". У тому числі, йдеться про ППО.