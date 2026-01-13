Зеленський: Працюємо так, щоб Конгрес і Рада незабаром змогли затвердити гарантії і відбудову
Президент Володимир Зеленський заявив про можливість схвалення угод щодо безпекових гарантій та відбудови між Україною та США в парламентах обох країн найближчим часом. Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні.
Він зазначив, що українська сторона продовжує готувати зі США документи стосовно гарантій безпеки та відновлення.
"Реально працюємо так, щоб на найближчий час були можливі формати підписання і затвердження, юридичного затвердження в Конгресі Сполучених Штатів, в українському парламенті", – зауважив Зеленський.
Також президент повідомив про доповідь стосовно цих питань від секретаря Ради нацбезпеки та оборони й керівника української делегації Рустема Умєрова.
Глава держави додав: необхідно, щоб тематика України у відносинах зі Штатами залишалась на "топовому рівні", попри всі "всі інформаційні та політичні виклики, які сьогодні є".
Окрім цього, Зеленський повідомив про свою розмову з американськими сенаторами Ліндсі Гремом та Річардом Блюменталем. Вони є співавторами нового законопроєкту про санкції проти Росії: раніше у січні Грем заявляв, що президент США Дональд Трамп підтримав цей документ.
"Вдячний за незмінну двопартійну підтримку Конгресу. У нас є зараз дуже продуктивна робота з президентом Сполучених Штатів, з його командою. Деталі всього цього ми обговорили. Поінформував про ситуацію з російськими ударами, про потребу [щодо] протиповітряної оборони. Говорили, як додатковий тиск на Росію може забезпечити сильні дипломатичні результати. І важливо, щоб в адміністрації США було якнайбільше інструментів для правильного тиску", – розповів президент.
Він також обговорив з американськими політиками програми підтримки, котрі "ще не були реалізовані повністю та можуть бути використані". У тому числі, йдеться про ППО.
- 9 січня Зеленський повідомив, що сподівається отримати реакцію РФ на проєкт мирного плану до остаточного узгодження гарантій безпеки та плану відновлення України зі своїм американським колегою.
- Також президент підтвердив, що опрацьовує зі США потенційну угоду про вільну торгівлю з Америкою, яка має стати частиною масштабного пакета заходів для повоєнного відновлення України. Співрозмовники The Telegraph заявили, що Київ та Вашингтон обговорюють договір на $800 млрд, за яким передбачається відновлення України.
- 12 січня керівник України повідомив, що Київ закінчить підготовку документа про безпекові гарантії й надасть його для опрацювання на найвищому рівні.
