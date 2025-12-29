Зеленський хоче закріпити мирний план референдумом. Але РФ не згодна на 60 днів "сісфаєр"

Президент розповів, що росіяни поки не хочуть припинення вогню, що необхідно для референдуму. Але США над цим працюють

Володимир Зеленський у США (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський хоче, щоб питання мирного плану було винесене на всеукраїнський референдум, проте для цього потрібно щонайменше декілька місяців припинення вогню, на що Росія поки не погоджується. Про це він сказав, відповідаючи на запитання в чаті Офісу президента.

"Зрозуміло, що ставлення росіян до референдуму не позитивне, тому що референдум вимагає безпеки, безпекової інфраструктури. Що це значить? Це значить – потрібне припинення вогню, а росіяни не хочуть давати нам припинення вогню на стільки днів, скільки потрібно для проведення референдуму. Це для нас 60 днів. Ми розуміємо, що потрібно хоча б 60 днів", – сказав Зеленський.

Він назвав це "дуже складним питанням", адже Росія хоче продовжувати тиснути на Україну – продовженням війни, ракетами, артилерією тощо.

"...Всі ці сигнали говорять про те, що вони не хочуть припинення вогню поки що. Але Сполучені Штати над цим працюють", – запевнив президент.

Він також нагадав про Будапештський меморандум, який підписували персоналії, і це не спрацювало. Далі були Мінські угоди, які привели до повномасштабної війни.

"Всі ці папери не спрацювали. Ми домовилися зараз з американцями, що у нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані Конгресом США – що дуже важливо – і парламентом України. Гарантії безпеки будуть двосторонньо голосуватися. А наші, наприклад, двосторонні договори з європейцями будуть відповідно – щодо Коаліції охочих я маю на увазі – потім підтверджуватися в європейських парламентах, щоб мали силу ці угоди", – пояснив він.

А 20-пунктний план, як вважає президент, потрібно закріпити на референдумі.

"Всі розуміють, що це найсильніший історичний підпис сили цього документа, і дуже хотілося б це зробити. Безумовно, не всі позитивно до цього ставляться через все те, що я вам сказав. Бо це точно веде до відкритого волевиявлення не однієї людини, не 450 людей. Це мова про мільйони людей", – наголосив він.