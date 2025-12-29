Зеленский хочет закрепить мирный план референдумом. Но РФ не согласна на 60 дней "сисфаер"

Президент рассказал, что россияне пока не хотят прекращения огня, что необходимо для референдума. Но США над этим работают

Владимир Зеленский в США (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы вопрос мирного плана был вынесен на всеукраинский референдум, однако для этого нужно как минимум несколько месяцев прекращения огня, на что Россия пока не соглашается. Об этом он сказал, отвечая на вопрос в чате Офиса президента.

"Понятно, что отношение россиян к референдуму не положительное, потому что референдум требует безопасности, инфраструктуры безопасности. Что это значит? Это значит – необходимо прекращение огня, а россияне не хотят давать нам прекращение огня на столько дней, сколько нужно для проведения референдума. Это для нас 60 дней. Мы понимаем, что нужно хотя бы 60 дней", – сказал Зеленский.

Он назвал это "очень сложным вопросом", так как Россия хочет продолжать давить на Украину – продолжением войны, ракетами, артиллерией и прочим.

"...Все эти сигналы говорят о том, что они не хотят прекращения огня пока что. Но Соединенные Штаты над этим работают", – заверил президент.

Он также напомнил о Будапештском меморандуме, который подписывали персоналии, и это не сработало. Далее были Минские соглашения, которые привели к полномасштабной войне.

"Все эти бумаги не сработали. Мы договорились сейчас с американцами, что у нас будут гарантии безопасности, которые будут поддержаны Конгрессом США – что очень важно – и парламентом Украины. Гарантии безопасности будут двусторонним образом голосоваться. А наши, например, двусторонние договоры с европейцами будут соответственно – по поводу Коалиции желающих я имею в виду – потом подтверждаться в европейских парламентах, чтобы имели силу эти соглашения", – объяснил он.

А 20-пунктный план, как считает президент, нужно закрепить на референдуме.

"Все понимают, что это сильнейшая историческая подпись силы этого документа, и очень хотелось бы это сделать. Безусловно, не все положительно к этому относятся из-за всего того, что я вам сказал. Потому что это точно ведет к открытому волеизъявлению не одного человека, не 450 человек. Это речь о миллионах людей", – подчеркнул он.