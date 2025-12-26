Зеленский допустил вынесение "мирного плана" на референдум. Назвал условие

Без прекращения огня голосование может быть сорвано или поставлено под сомнение, отметил президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что готов вынести "мирный план" на референдум, если Россия согласится на прекращение огня минимум на 60 дней. Об этом он сказал в интервью Axios.

Президент подчеркнул, что 60 дней является минимально необходимым сроком для организации и проведения голосования. Он отметил, что проведение референдума в условиях войны связано с серьезными безопасностными, логистическими и политическими трудностями.

Зеленский подчеркнул, что если люди не смогут прийти на участки из-за угрозы обстрелов, результаты референдума могут выглядеть нелегитимными. По его словам, лучше не проводить голосование вообще, чем проводить его без возможности для граждан безопасно проголосовать.

Президент заявил, что ему пока непонятно, готова ли Россия вообще согласиться с планом Трампа.

"У меня есть некоторые разведывательные данные <…> но я сейчас на том этапе, когда хочу верить только словам лидеров", – сказал он.