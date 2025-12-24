Зеленский раскрыл все 20 пунктов обновленного проекта мирного соглашения

Некоторые пункты остаются противоречивыми. Кое-что было вычеркнуто из драфта – например, дополнение о том, что США получат компенсацию за гарантии

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский раскрыл все 20 пунктов текущего проекта "мирного соглашения". Детали базового документа между Украиной, США, Россией и Европой он озвучил, общаясь с журналистами, передает Суспильне.

"Если мы говорим конкретно об этих 20 пунктах, которые есть сегодня, то это рамочный документ, который прошел через значительную эволюцию. Это тот документ, который раньше начинался с 28 пунктов. Много было разных слухов, было и много наработок, много встреч и многочасовых разговоров. Как результат, сегодня есть этот документ, который имеет такой вид – это драфт", – сказал президент.

Он отметил, что это пока несогласованный сторонами документ, но в нем уже сформирована "определенная логика, как предлагается закончить войну".

Пункт 1: Суверенитет Украины будет переподтверждено.Документ констатирует, что Украина – суверенное государство, и все подписанты соглашения подтверждают это своими подписями.

Пункт 2: Этот документ представляет собой полное и безоговорочное соглашение о ненападении между Россией и Украиной. Для поддержания долгосрочного мира будет создан механизм контроля за линией соприкосновения с помощью космического беспилотного мониторинга, а также механизм раннего уведомления о нарушениях.

Пункт 3: Украина получит прочные гарантии безопасности.

Пункт 4: Численность Вооруженных Сил Украины будет оставаться на уровне 800 000 в мирное время (Зеленский уже объяснял, что "ограничение" касается исключительно ВСУ, а не всех Сил обороны. – Ред.).

Пункт 5: США, НАТО и европейские государства-подписанты предоставят Украине гарантии безопасности, которые будут отражать статью 5 НАТО.

→ Если Россия вторгнется в Украину, в дополнение к скоординированному военному ответу, будут восстановлены все глобальные санкции против России.

→ Если Украина вторгнется в Россию или без провокации откроет огонь по территории России, гарантии безопасности будут считаться недействительными. Если Россия откроет огонь по Украине, гарантии безопасности вступят в силу.

→ США получат компенсацию за гарантии безопасности. По словам Зеленского, этот пункт пока вычеркнут: "Мы просто не понимаем, что это значит, и мы поднимаем этот вопрос".

→ Двусторонние гарантии безопасности не исключены по этому соглашению.

"Речь идет о возможности наших двусторонних соглашений с 30 странами, мы хотим, чтобы такие возможности у нас оставались. Это страны Коалиции желающих – 30 стран, это и Европа, и Канада, и Япония, которые готовы в том или ином виде быть с нами в обеспечении безопасности", – уточнил Зеленский.

Пункт 6: Россия закрепит политику ненападения в отношении Европы и Украиныво всех необходимых законах и всех необходимых документах о ратификации, включая ратификацию подавляющим большинством голосов в Госдуме (предложение США).

Пункт 7: Украина станет членом Европейского Союза в конкретно определенное время, а также получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы. При этом четкие даты вступления для Украины в ЕС сейчас – это предмет двустороннего обсуждения США и Украины, пока что без европейского подтверждения.

Читайте также Европа на рубеже. План Трампа превратился в смертельную угрозу для ЕС

Пункт 8: Будет утверждено прочный пакет глобального развития для Украины (будет определено в отдельном соглашении об инвестициях и будущем процветании). В частности он будет предусматривать:

→ Создание фонда развития Украины для инвестирования в быстрорастущие отрасли (технологии, центры обработки данных, ИИ).

→ США и американские компании будут сотрудничать с Украиной и совместно инвестировать в восстановление, в развитие модернизации и эксплуатации газовой инфраструктуры Украины.

→ Будут приложены совместные усилия для реконструкции территорий, пострадавших от войны, с целью восстановления реконструкции и модернизации городов и жилых районов.

→ Развитие инфраструктуры.

→ Добыча полезных ископаемых, природных ресурсов.

→ Всемирный банк подготовит специальный пакет финансирования для обеспечения финансирования для ускорения этих усилий.

→ Будет создана рабочая группа высокого уровня, включая назначение ведущего мирового финансового лидера администратором процветания для организации выполнения стратегического плана восстановления, максимальных возможностей для будущего процветания.

Пункт 9: Будет создано несколько фондов для решения вопросов восстановление украинской экономики, реконструкции поврежденных районов и регионов, гуманитарных вопросов. Цель – привлечь $800 млрд за счет акционерного капитала, грантов, долговых обязательств, взносов частного сектора, чтобы помочь Украине полностью реализовать свой потенциал.

→ США и европейские страны образуют фонд капитала и грантов с целевым размером $200 млрд для прозрачного и эффективного инвестирования в Украину.

→ Для послевоенного восстановления Украины будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов. Глобальные институты по восстановлению будут использовать механизмы для усиления и содействия этим усилиям.

→ Украина внедряет лучшие мировые стандарты для привлечения прямых иностранных инвестиций.

→ Украина оставляет за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.

Пункт 10: После заключения этого соглашения Украина ускорит процесс заключения соглашения о свободной торговле с США. При этом США хотят здесь паритета по ЗСТ как для украинцев, так и для россиян.

Пункт 11: Украина подтверждает, что она будет оставаться безъядерной державой согласно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Пункт 12: Запорожская атомная электростанция будет эксплуатироваться совместно тремя странами - Украина, США, РФ.США предлагают поделить контроль равномерно, при этом американцы будут главным менеджером этого совместного предприятия. Украинское предложение иное: Запорожская электростанция будет совместным предприятием, в состав которого входят США и Украина: 50 на 50. Но 50% произведенной электроэнергии получает Украина, а еще 50% – США, которые самостоятельно определяют свое распределение.

Ранее Зеленский уже говорил, что Украина и США долго обсуждали эту тему, и он сказал американцам, что считает их предложение несправедливым.

Пункт 13: Обе страны обязуются внедрять образовательные программы в школах, во всем обществе, способствующие пониманию и толерантности к различным культурам, устраняют расизм и предубеждения. Украина введет правила ЕС относительно религиозной толерантности и защиты языков меньшинств.

Пункт 14: Территориальное распределение.

РФ выводит свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областей для вступления в силу этого соглашения.

Вариант А: в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях линия расположения войск на дату этого соглашения является де-факто признанной линией соприкосновения. Рабочая группа собирается для определения перемещения сил, необходимых для прекращения боевых действий, а также для определения параметров потенциальных будущих специальных экономических зон.

Вариант Б: Обсуждается потенциальная свободная экономическая зона на территории Донбасса – для ее утверждения Украина готова провести референдум на подконтрольных ей территориях. Но на голосование будет ставиться поддержка всего договора, а не самого лишь пункта о СЭЗ. Если решение будет принято, между Украиной, Соединенными Штатами и россиянами будет заключено отдельное соглашение, которое будет определять статус специальной экономической зоны.

Пункт 15: После согласования будущих территориальных договоренностей как РФ, так и Украина обязуются не менять эти договоренности силой.

Пункт 16: Россия не будет препятствовать Украине использоватьреку Днепр и Черное море для целей коммерческой деятельности.Будет заключено отдельное морское соглашение и соглашение о доступе, которое будет охватывать свободу судоходства и перевозок. Кинбурнская коса будет демилитаризована.

Пункт 17: Для решения открытых вопросов будет создано гуманитарный комитет.

→ Все военнопленные, включая осужденных российской системой с 2014 года, будут обменяны по принципу всех на всех;

→ Все гражданские задержанные и заложники, включая детей и политических заключенных, будут возвращены;

→ Будут приняты меры для решения проблем и страданий жертв войны.

Пункт 18: Украина должна провести выборы как можно скорее после подписания соглашения.Сначала – президентские: Рада должна наработать и проголосовать механизм, как их можно провести до снятия ограничений военного положения. После – парламентские и местные.

Читайте также Возможны ли выборы во время войны? Объясняем Трампу на пальцах

Пункт 19: Это соглашение будет юридически обязательным. Его выполнение будет контролироваться, гарантироваться Советом мира, под председательством президента Трампа. Украина, Европа, НАТО, Россия, Соединенные Штаты будут частью этого механизма. За нарушение будут предусмотрены санкции.

Пункт 20: После того, как все стороны согласятся с этим соглашением, немедленно вступит в силу полное прекращение огня.

Зеленский отметил, что сейчас Украина ожидает реакции на обсуждаемые позиции от российской стороны.

"Тогда мы будем понимать наши следующие шаги и возможные временные рамки для тех или иных решений", – сообщил президент.

Он добавил, что Украина готова к встрече с Соединенными Штатами на уровне лидеров для решения "сенситивных вопросов" – в частности территориальных.