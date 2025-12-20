Вопрос свободной экономической зоны на Донбассе будет решать народ Украины – Зеленский

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе будет решать только народ Украины. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате Офиса президента.

Он считает справедливым прекращение огня на позиции "стоим, где стоим". В то же время Украина должна оставаться на той части Донбасса, которую сейчас контролируют Силы обороны.

"Хотя, если честно, то, что русские на нашей земле – это в принципе несправедливо. Но это компромиссное на сегодня решение", – сказал Зеленский.

Россия же ультимативно требует, чтобы украинская армия вышла с территории Донецкой области. Украина объяснила американской стороне, что не может выйти со своей территории. Поэтому США ищут компромисс, предложив так называемую свободную экономическую зону.

Согласно предложению, там не может быть тяжелого оружия, а возможно, и войск, однако там будут жить люди, действовать органы управления и работать миссии полиции.

"Я объяснил, что не может быть так, что мы выходим, а российская армия остается, а наша армия выходит, потому что мы не верим, что такая свободная экономическая зона будет в безопасности", – сказал глава государства.

По мнению Зеленского, российская армия в любой момент захочет зайти на территорию Украины, что, собственно, она и делала все эти годы агрессии.

"Поэтому так не может быть. Если вы хотите отвод войск где угодно, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги: если мы отходим на пять километров – то и они на пять; мы на десять – и они на десять", – пояснил президент.

И тогда, по словам главы государства, возникает такая зона. Она может называться свободной экономической зоной или как-то иначе.

"Самый лучший и честный вариант – стоять там, где мы стоим: меньше компромиссов и меньше диалога. Если же будет подниматься вопрос свободной экономической зоны, то я сказал партнерам: извините, но это будет решать народ Украины", – резюмировал он.