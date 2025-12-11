Донбасс, ЗАЭС, активы. Зеленский рассказал о несогласованных позициях "мирного плана"

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Территория Донецкой области и контроль над Запорожской атомной электростанцией – две несогласованные позиции в так называемом мирном плане, также проблемным является вопрос активов. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами, передает корреспондентка LIGA.net.

По его словам, кроме несогласованных позиций по Донецкой области, в документе предлагался выход россиян из некоторых частей областей, где они сейчас находятся.

"Это то, что рассматривается. То есть они выходят из соответствующих кусочков Харьковской, Сумской области, Днепровской области, где они есть. Херсон, Запорожье – их позиция, что нет, не отходят, и стоим, где стоим. Это сегодня так. Я просто констатирую факт", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что также россияне хотят оставить контроль над ЗАЭС, Украина же против этого.

"И мы сказали, что если это так, то станция не будет работать. То есть у нас ключевых две несогласованные позиции – это территории Донецкой области и то, что с этим связано, а также Запорожская АЭС. Вот две темы, которые мы продолжаем обсуждать", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что третий сложный вопрос в разговорах сейчас – это деньги, российские активы.

"И здесь почему европейцев не было, и почему они сейчас есть? Мы европейцев включили в эту конструкцию широких переговоров. И правильно сделали, потому что эти деньги, замороженные российские активы, находятся фактически все в Европе", – пояснил он.