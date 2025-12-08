Зеленский заявил об отсутствии общего видения на переговорах по Донбассу
У участников переговоров по урегулированию войны России против Украины отсутствует общее видение в вопросе территорий. Об этом в телефонном интервью агентству Bloomberg сообщил президент Владимир Зеленский.
Глава государства заявил, что элементы плана США требуют дальнейшего обсуждения по ряду "чувствительных вопросов", включая гарантии безопасности и контроль над восточными регионами.
Он добавил, что переговоры еще не достигли согласия по украинскому Донбассу, включая Донецкую и Луганскую области.
"Есть видение США, России и Украины, и у нас нет единого мнения по Донбассу", – уточнил Зеленский.
Он акцентировал, что Киев настаивает на отдельном соглашении по гарантиям безопасности от западных союзников, прежде всего от США.
"Есть один вопрос, на который я – и все украинцы – хотим получить ответ: если Россия снова начнет войну, что сделают наши партнеры", – сказал Зеленский.
Медиа напомнило, что в понедельник, 8 декабря, Зеленский во время визита в Лондон проведет переговоры с ключевыми партнерами, в частности премьер-министром Великобритании Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они, среди прочего, будут обсуждать предложение США.
- 3 сентября Зеленский сказал, что на территории Донбасса сосредоточена мощная часть украинской линии обороны, а Россия за более чем три года полномасштабного вторжения не смогла оккупировать даже 30% одной области.
- Также президент рассказывал, что Путин хвастался полной оккупацией Донбасса до 15 октября, однако этот срок давно истек.
- WP писала, что Путин во время телефонного разговора с Трампом 16 октября требовал, чтобы Украина отказалась от контроля над Донецкой областью, как условие прекращения войны.
