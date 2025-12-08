Зеленський заявив про відсутність спільного бачення на переговорах щодо Донбасу

Президент стверджує, що є бачення США, Росії та України щодо Донецької та Луганської областей, але спільної думки немає

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

В учасників переговорів щодо врегулювання війни Росії проти України відсутнє спільне бачення у питанні територій. Про це в телефонному інтерв’ю агентству Bloomberg повідомив президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що елементи плану США потребують подальшого обговорення з низки "чутливих питань", включаючи гарантії безпеки та контроль над східними регіонами.

Він додав, що переговори ще не досягли згоди щодо українського Донбасу, зокрема щодо Донецької та Луганської областей.

"Є бачення США, Росії та України, і у нас немає єдиної думки щодо Донбасу", – уточнив Зеленський.

Він акцентував, що Київ наполягає на окремій угоді щодо гарантій безпеки від західних союзників, перш за все від США.

"Є одне питання, на яке я – і всі українці – хочемо отримати відповідь: якщо Росія знову розпочне війну, що зроблять наші партнери", – сказав Зеленський.

Медіа нагадало, що у понеділок, 8 грудня, Зеленський під час візиту до Лондона проведе переговори із ключовими партнерами, зокрема прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та президентом Франції Емманюелем Макроном. Вони, серед іншого, обговорюватимуть пропозицію США.

3 вересня Зеленський сказав, що на території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області.

Також президент розповідав, що Путін вихвалявся повною окупацією Донбасу до 15 жовтня, однак цей термін давно сплив.

WP писала, що Путін під час телефонної розмови з Трампом 16 жовтня вимагав, щоб Україна відмовилася від контролю над Донецькою областю, як умову припинення війни.