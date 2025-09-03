Зеленський про ультиматум Росії щодо Донбасу: Це дуже потужна частина нашої лінії оборони

Диктатор РФ багато разів брехав, тому довіряти й віддавати йому території не можна ні в якому випадку, заявив президент

Володимир Зеленський та Метте Фредеріксен (Фото: ОП)

На території Донбасу зосереджена потужна частина української лінії оборони, а Росія за понад три роки повномасштабного вторгнення не спромоглася окупувати навіть 30% однієї області. Про це на брифінгу в Данії повідомив президент Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо відмови від території в обмін на мир.

Глава держави заявив, що російському диктатору Володимиру Путіну ніхто не довіряє.

"Знаєте, для когось це просто територія. А для нас це наше життя, наша історія, наша Конституція. Це будинки, це родини, це багато-багато аспектів, які є дуже чутливими", – сказав Зеленський.

Він додав, що ті люди, які залишили свої домівки через бомбардування чи окупацію, вони б хотіли повернутися.

"Коли ми всі кажемо, що не довіряємо Путіну, це означає, що немає якогось розумного підходу у вигляді обміну територіями. Якщо ви не довіряєте цій людині. Якщо ця людина частково окуповувала вас. Якщо ви розумієте всі аспекти повномасштабної війни. Якщо хтось підтримує цю божевільну ідею, хто може вам дати гарантії, що Путін не буде продовжувати. Ніхто не може дати гарантій", – констатував президент.

Він наголосив, що Путін багато разів брехав, тому довіряти й віддавати йому території не можна у жодному разі.

"Це дуже потужна частина нашої лінії оборони. Він вже там втратив багато військовослужбовців. Понад 100 000 військових, особливо на основних напрямках, я маю на увазі Путіна. Протягом чотирьох років він не спромігся окупувати навіть 30% однієї області", – акцентував глава держави.

Президент вважає, що Путіну потрібні роки й мільйони солдатів, щоб повністю захопити Донбас. Тому Україна не даватиме йому "подібні подарунки".

9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".

Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України.

Сенатор Грем сказав, що Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась.

12 серпня Зеленський заявив, що Сили оборони не вийдуть із Донбасу.