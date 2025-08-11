Грем вважає, що Україні та РФ доведеться обмінятися територіями, але за умови гарантій безпеки

Сенатор-республіканець сподівається, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті на Алясці, що відбудеться 15 серпня

Ліндсі Грем (Фото: Ronald Wittek/EPA)

Росії та Україні доведеться обмінятися деякими територіями, щоб припинити війну, однак Київ повинен отримати гарантії безпеки, щоб російська агресія не повторилась, вважає сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Таку думку він висловив в інтерв’ю телеканалу NBC News.

"Хочу бути з вами чесним: Україна не збирається виселяти всіх росіян, а Росія не піде до Києва, тож зрештою буде обмін територіями", – заявив Грем.

Сенатор додав, що обмін територіями відбудеться лише "після того, як Україна отримає гарантії безпеки, щоб Росія не допустила повторення подібних дій".

"Вам потрібно сказати російському диктатору Володимиру Путіну, що станеться, якщо він зробить це втретє", – сказав Грем, маючи на увазі окупацію Криму Росією у 2014 році, а також повномасштабне вторгнення у 2022 році.

На запитання, чи було правильним рішення президента США Дональда Трампа погодитися на зустріч з Путіним на Алясці цієї п'ятниці у спробі досягти угоди про припинення вогню, сенатор-республіканець відповів, що "цілком згоден" на цю зустріч, пізніше додавши, що сподівається на участь українського президента Володимира Зеленського.

9 серпня Трамп повідомив, що домовився про зустріч із Путіним на Алясці 15 серпня. Він підтвердив, що США розглядають "обмін територіями" між Україною і Росією в межах цього процесу "на благо обох сторін".

Зеленський заявив, що Україна не даруватиме свою землю окупанту і відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Він не прокоментував свою можливу участь у цій зустрічі.