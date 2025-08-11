Посол у Німеччині відповів ультраправим, які пропонують Україні поступитися територіями
Олексій Макеєв (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Посол України у Берліні Олексій Макеєв вважає, що німецьким ультраправим слід розпоряджатися тим, що їм належить, а не пропонувати Україні поступитися своїми територіями. Про це дипломат написав в соціальній мережі X, коментуючи заяву співголови ультраправої партії Альтернатива для Німеччини Тіно Хрупалли.

Макеєв назвав заяву "диванною дипломатією правих екстремістів, симпатиків Росії та ксенофобів".

"Вчора лідер AfD Хрупалла в літньому інтерв'ю ZDF вимагав, щоб Україна поступилася територією Росії. На жаль, я чую такі вимоги від Німеччини знову і знову", – додав дипломат.

Він закликав "диванних дипломатів та експертів" відмовлятися від того, що належить їм, або з чим вони пов'язані.

"Наприклад, від своєї родини. Від своїх дітей. Від свого дому. Пан Хрупалла запитує, якою була б альтернатива. Альтернативою було б запитати своїх виборців у виборчому окрузі Герліц, чи може він поступитися Герліцом або всією Саксонією Росії, щоб запанував мир", – продовжив дипломат.

Хрупалла в інтерв’ю ZDF, яке вийшло 10 серпня, що Україна нібито не має альтернативи, окрім як піти на територіальні поступки Росії.

"Нам може не подобатися, коли йдеться про територіальні поступки, але я завжди запитую: яка альтернатива? Чи хочемо ми воювати, як дехто бажає, доки Росія не буде переможена? Чи справді ми віримо, що можемо перемогти найбільшу ядерну державу світу і виграти цю війну, яка не наша?" – сказав політик.

ДОВІДКА

Альтернатива для Німеччини – це правопопулістська політична партія в Німеччині, відома своєю критикою Європейського Союзу та імміграції. Вона виступає за національний суверенітет, зниження податків та протидію "зеленій" політиці. За підсумками виборів 23 лютого 2025 року займає 152 місця у Бундестазі.

війнаНімеччинаолексій макеєв