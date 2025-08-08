Bild: Над важливими об’єктами у Німеччині за три місяці зафіксували 536 невідомих дронів

Дрон (Ілюстративне фото: Yahya Arhab/EPA)

У період з січня до березня цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано сотні невідомих безпілотників. Про це повідомила газета Bild із посиланням на внутрішній звіт Федерального відомства кримінальної поліції під назвою "Дрон як засіб злочину".

БпЛА помічали над військовими базами та об'єктами критичної інфраструктури. У січні-березні було зареєстровано 270 інцидентів за участю 536 дронів. Принаймні у 55 випадках було зафіксовано одночасно два або більше БпЛА.

Дрони здебільшого помічали вечорами (45%, з 18:00 до півночі) та вночі (28%, з півночі до 06:00). Кількість спостережень протягом дня була меншою: 13% вранці та 14% вдень.

Згідно з документом особлива увага шпигунських польотів приділяється військовим об'єктам: 117 інцидентів було задокументовано в цій сфері, зокрема 10 на військово-морській базі у Вільгельмсгафені. Над американською авіабазою "Рамштайн" та у Бремерхафені було помічено до 15 безпілотників, що літають строєм одночасно.

Окрім військових об'єктів, дрони помічали над об’єктами енергопостачання. Повідомляється про 88 інцидентів у цій сфері, зокрема, поблизу терміналів скрапленого природного газу у Штаде, Вільгельмсгафені та Брунсбюттелі.

Крім цього, дрони фіксували над цивільними аеропортами, портами та залізничними станціями, оборонними підприємствами, урядовими та адміністративними будівлями.

Прокуратура порушила 123 кримінальні провадження за цими фактами. Попередні розслідування не змогли довести іноземний контроль, але й не виключили його. Лише у восьми випадках було ідентифіковано 10 пілотів дронів.

22 серпня 2024 року над найбільшим індустріальним парком у німецькому Шлезвіг-Гольштайні та над виведеною з експлуатації АЕС у Брунсбюттелі було зафіксовано невідомі дрони.

На початку грудня над низкою об’єктів у Німеччині знову було помічено невідомі безпілотники.

13 січня 2025 року стало відомо, що над військовою базою неподалік німецького міста Манхінг за останній місяць кілька разів помічали невідомі дрони. Розпочато розслідування ймовірних випадків російського шпигунства.