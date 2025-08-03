У Німеччині на залізниці сталися три диверсії поспіль
Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила, що інфраструктура компанії зазнала трьох нападів поспіль, що вплинуло на рух пасажирських та вантажних потягів.
Перше пошкодження було виявлено вранці у четвер, 31 липня, на ділянці дороги між Дуйсбургом та Дюссельдорфом.
Незадовго до завершення ремонтних робіт ввечері у п'ятницю, 1 серпня, ремонтники виявили друге пошкодження.
У компанії повідомили, що підпал інфраструктури призвів до значних перебоїв у далекому та регіональному сполученні.
"Постраждали кілька сотень поїздів, які проїжджали цією ділянкою через Рурську область. Деякі поїзди були перенаправлені, інші припинили рух раніше терміну", – заявили у Deutsche Bahn.
За даними компанії, наслідки підпалу відчули десятки тисяч мандрівників, зокрема відпочивальників, що прямували дорогою до аеропорту Дюссельдорфа.
Ремонт кабелю на двох ділянках був завершений 2 серпня. Загалом працівникам Deutsche Bahn довелося замінити п'ять кабелів, кожен завдовжки приблизно 20 метрів.
"Після останніх випробувальних рейсів лінію було знову відкрито. Після тривалої перерви можливі деякі затримки в русі поїздів", – попередили у компанії.
Також Deutsche Bahn повідомила, що ввечері 1 серпня на залізничній колії поблизу Вебау, району міста Гогенмельзен у Саксонії-Ангальт, сталася ще одна пожежа кабелю. Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля.
У компанії повідомили, що за даними розслідування ця пожежа кабелю також була спричинена підпалом.
За даними Deutsche Welle, 1 серпня на онлайн-платформі лівого спрямування Indymedia було розміщене повідомлення, в якому відповідальність за скоєне взяли на себе ліві екстремісти з Kommando Angry Birds, що виступають "проти індустріальних систем".
- За останній час це другий великий інцидент на залізниці Німеччини. 27 липня кілька людей загинули внаслідок сходження пасажирського поїзда з рейок на південному заході Німеччини. Аварія сталася поблизу Ридлінгена.
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