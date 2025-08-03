У Німеччині на залізниці сталися три диверсії поспіль

Пошкодження інфраструктури призвели до суттєвої затримки потягів і вплинуло на десятки тисяч пасажирів

Ілюстративне фото: Deutsche Bahn

Німецька залізнична компанія Deutsche Bahn повідомила, що інфраструктура компанії зазнала трьох нападів поспіль, що вплинуло на рух пасажирських та вантажних потягів.

Перше пошкодження було виявлено вранці у четвер, 31 липня, на ділянці дороги між Дуйсбургом та Дюссельдорфом.

Незадовго до завершення ремонтних робіт ввечері у п'ятницю, 1 серпня, ремонтники виявили друге пошкодження.

У компанії повідомили, що підпал інфраструктури призвів до значних перебоїв у далекому та регіональному сполученні.

"Постраждали кілька сотень поїздів, які проїжджали цією ділянкою через Рурську область. Деякі поїзди були перенаправлені, інші припинили рух раніше терміну", – заявили у Deutsche Bahn.

За даними компанії, наслідки підпалу відчули десятки тисяч мандрівників, зокрема відпочивальників, що прямували дорогою до аеропорту Дюссельдорфа.

Ремонт кабелю на двох ділянках був завершений 2 серпня. Загалом працівникам Deutsche Bahn довелося замінити п'ять кабелів, кожен завдовжки приблизно 20 метрів.

"Після останніх випробувальних рейсів лінію було знову відкрито. Після тривалої перерви можливі деякі затримки в русі поїздів", – попередили у компанії.

Також Deutsche Bahn повідомила, що ввечері 1 серпня на залізничній колії поблизу Вебау, району міста Гогенмельзен у Саксонії-Ангальт, сталася ще одна пожежа кабелю. Постраждала вантажна колія для перевезення вугілля.

У компанії повідомили, що за даними розслідування ця пожежа кабелю також була спричинена підпалом.

За даними Deutsche Welle, 1 серпня на онлайн-платформі лівого спрямування Indymedia було розміщене повідомлення, в якому відповідальність за скоєне взяли на себе ліві екстремісти з Kommando Angry Birds, що виступають "проти індустріальних систем".