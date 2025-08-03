В Германии произошли три диверсии на железной дороге подряд

Повреждения инфраструктуры привели к существенным задержкам поездов и затронули десятки тысяч пассажиров

Иллюстративное фото: Deutsche Bahn

Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила, что инфраструктура компании подверглась трем нападениям подряд, что повлияло на движение пассажирских и грузовых поездов.

Первое повреждение было обнаружено утром в четверг, 31 июля на участке дороги между Дуйсбургом и Дюссельдорфом.

Незадолго до завершения ремонтных работ вечером в пятницу, 1 августа, ремонтники обнаружили второе повреждение.

В компании сообщили, что поджог инфраструктуры привел к значительным перебоям в дальнем и региональном сообщении.

"Пострадали несколько сотен поездов, курсировавших по этому участку через Рурскую область. Некоторые поезда были перенаправлены, другие прекратили движение раньше срока"", – заявили в Deutsche Bahn.

По данным компании, последствия поджога ощутили десятки тысяч путешественников, в том числе отдыхающие, направлявшиеся по дороге в аэропорт Дюссельдорфа.

Ремонт кабеля на двух участках был завершен 2 августа. В общей сложности сотрудникам Deutsche Bahn пришлось заменить пять кабелей, каждый длиной примерно 20 метров.

"После последних тестовых рейсов линия была вновь открыта. После длительного перерыва возможны некоторые задержки в движении поездов", – предупредили в компании.

Также Deutsche Bahn сообщила, что вечером 1 августа на железнодорожной линии недалеко от Вебау, района города Хоэнмелзен в Саксонии-Ангальте, произошел еще один пожар кабеля. Пострадала грузовой путь для перевозки угля.

В компании сообщили, что, согласно результатам расследования, этот пожар, повлекший за собой повреждение кабеля, также был вызван поджогом.

По данным Deutsche Welle, 1 августа на онлайн-платформе левого толка Indymedia было размещено сообщение, в котором ответственность за совершенное взяли на себя левые экстремисты из Kommando Angry Birds, выступающие "против индустриальных систем".