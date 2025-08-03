В Германии произошли три диверсии на железной дороге подряд
Немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn сообщила, что инфраструктура компании подверглась трем нападениям подряд, что повлияло на движение пассажирских и грузовых поездов.
Первое повреждение было обнаружено утром в четверг, 31 июля на участке дороги между Дуйсбургом и Дюссельдорфом.
Незадолго до завершения ремонтных работ вечером в пятницу, 1 августа, ремонтники обнаружили второе повреждение.
В компании сообщили, что поджог инфраструктуры привел к значительным перебоям в дальнем и региональном сообщении.
"Пострадали несколько сотен поездов, курсировавших по этому участку через Рурскую область. Некоторые поезда были перенаправлены, другие прекратили движение раньше срока"", – заявили в Deutsche Bahn.
По данным компании, последствия поджога ощутили десятки тысяч путешественников, в том числе отдыхающие, направлявшиеся по дороге в аэропорт Дюссельдорфа.
Ремонт кабеля на двух участках был завершен 2 августа. В общей сложности сотрудникам Deutsche Bahn пришлось заменить пять кабелей, каждый длиной примерно 20 метров.
"После последних тестовых рейсов линия была вновь открыта. После длительного перерыва возможны некоторые задержки в движении поездов", – предупредили в компании.
Также Deutsche Bahn сообщила, что вечером 1 августа на железнодорожной линии недалеко от Вебау, района города Хоэнмелзен в Саксонии-Ангальте, произошел еще один пожар кабеля. Пострадала грузовой путь для перевозки угля.
В компании сообщили, что, согласно результатам расследования, этот пожар, повлекший за собой повреждение кабеля, также был вызван поджогом.
По данным Deutsche Welle, 1 августа на онлайн-платформе левого толка Indymedia было размещено сообщение, в котором ответственность за совершенное взяли на себя левые экстремисты из Kommando Angry Birds, выступающие "против индустриальных систем".
- Это уже второй крупный инцидент на железных дорогах Германии за последнее время. 27 июля погибли несколько человек в результате схода пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии. Авария произошла недалеко от Ридлинген.
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