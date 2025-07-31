Полиция Германии расследует диверсию, которая нарушила движение на главной железной дороге

Немецкий железнодорожный оператор предупредил о значительных задержках и изменениях маршрутов

Немецкая железная дорога (Фото: Filip Singer/EPA)

Немецкая полиция расследует вероятный акт саботажа, направленный на главную железнодорожную колею между Дюссельдорфом и Дуйсбургом, который нарушил региональное и междугороднее сообщение. Об этом сообщила Deutsche Welle.

Пожар вспыхнул в кабель-канале вблизи Дюссельдорфа и был обнаружен, когда машинист поезда заметил дым и поднял тревогу.

Компания Deutsche Bahn предупредила о значительных задержках, изменила маршруты поездов и отменила остановки на нескольких станциях региона.

Железнодорожный оператор объявил, что пострадали высокоскоростные железнодорожные линии в Берлин и Франкфурт-на-Майне, а также сообщение с северной и южной Германией и Нидерландами.

Кабели на пораженном участке тоннеля были повреждены и потребуют замены. Правоохранители считают, что речь идет об акте диверсии. Расследование продолжается.

27 июля несколько человек погибли в результате схода пассажирского поезда с рельсов на юго-западе Германии. Авария произошла вблизи Ридлингена.