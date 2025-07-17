В Нидерландах возросла угроза диверсий со стороны России – разведка

Спецслужбы Нидерландов предупреждают об увеличении угрозы диверсий со стороны России, в частности цифровых атак

Полиция Нидерландов (Иллюстративное фото: Flickr)

В Нидерландах возросло количество цифровых атак со стороны России, направленных на подрыв стабильности общества и создание ощущения тревоги. Об этом говорится в новом совместном докладе Службы общей разведки и безопасности (AIVD), военной разведки (MIVD) и Национального координатора по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности (NCTV), передаёт НОС.

Глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом назвал Нидерланды "потенциальной целью" для диверсий и шпионажа.

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"Ведь в Северном море пролегает много коммуникационных кабелей и повреждение их может иметь серьезные последствия – как и диверсии на объектах электроснабжения или инфраструктуры. Цифровая диверсия может привести к временной недоступности электроэнергии, интернета, платежных систем или чистой питьевой воды", – говорится в отчете.

В отчете также отмечается, что такие государства, как Китай и Иран, продолжают активно шпионить ради получения нидерландских технологий.

На фоне уменьшения поддержки со стороны США и усиления международного напряжения, национальные службы призывают усилить киберзащиту и готовность к кризисам.

Три службы фиксируют конкретные признаки российской диверсионной деятельности. В частности, пророссийские лица пытаются замедлить предоставление помощи Украине.

Разведывательные службы считают, что шпионаж со стороны России, Ирана и Китая, а также диверсии, связанные с РФ, могут усилить в Нидерландах чувство тревоги и опасности в обществе.