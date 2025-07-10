Россия нанимает мигрантов для срыва помощи Украине в Европе – служба безопасности Чехии

Прага (иллюстративное фото: MARTIN DIVISEK/EPA)

Россия все чаще нанимает мигрантов из стран, не входящих в ЕС, или из стран, находящихся под влиянием России, чтобы сорвать помощь Украине в Европе. Об этом сообщает Чешская Служба безопасности и информации (BIS) в своем ежегодном отчете.

BIS проанализировала данные за 2024 год и пришла к выводу, что в прошлом году Россия продолжала предпринимать усилия, направленные на разрушение единства западных стран и сеяние розни среди граждан европейских стран.

Читайте также Спрут. Как российские спецслужбы подрывают Европу

Одной из главных целей подрывной деятельности России было ослабление единства среди партнеров Украины, срыв поставок помощи, а также подрыв политической поддержки Украины.

Для достижения этих целей Россия стала все больше полагаться на лиц, не имеющих прямых связей с российским государством, предлагая им финансовое вознаграждение за выполнение различных задач.

Чаще всего российские спецслужбы вербуют экономически уязвимых мигрантов из стран, не входящих в ЕС, или из государств, находящихся под влиянием России.

Наиболее распространенной платформой для онлайн-вербовки является Telegram, что привело к появлению термина "Telegram-агенты".

"Эти агенты выполняют широкий спектр деятельности, от перевозки людей или посылок до фотографирования и видеосъемки чувствительных объектов, таких как военные базы или пункты переброски военной помощи Украине, и даже до поджогов и создания угрозы жизни гражданского населения", – заявили в Службе.

По данным BIS, россияне используют посредников для вербовки, поэтому "агенты Telegram" могут не осознавать, что работают на Кремль.

Служба подчеркнула, что деятельность российских агентов также направлена на достижение психологического эффекта.

"Это включает в себя ослабление сплоченности западного общества, распространение страха и неопределенности, подрыв доверия общественности к способности государства защищать своих граждан и усиление давления с целью уменьшения поддержки Украины в ее защите от российской агрессии", – предупредили в BIS.