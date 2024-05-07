FT писало, что Россия готовит диверсии по всей Европе. У Буданова прокомментировали

Андрей Юсов заявил, что российские спецслужбы продолжают активно строить свою сеть за границей

Фото: ЕРА/Christopher Neundorf

Российские спецслужбы продолжают работать над "подрывом" демократического мира, заявил в эфире Свобода Ранок представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Так он прокомментировал сообщение Financial Times, писавшее, что Кремль активно готовится к проведению диверсий в Европе.

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5 мая журналисты FT со ссылкой на европейские спецслужбы писали, что Россия планирует устроить диверсии в странах ЕС. Ожидается, что это могут быть взрывы, поджоги и другие повреждения инфраструктуры.

Издание подкрепило эти утверждения примерами: в Великобритании подожгли склад с гуманитарной помощью для Украины, в Швеции произошел ряд железнодорожных аварий, в Чехии пытались повредить железнодорожную сигнализацию, в Эстонии произошло нападение на автомобиль министра внутренних дел, в Германии предотвратили нападение на военные и логистические объекты.

На вопрос, известно ли что-либо об этом украинской разведке, Юсов ответил утвердительно.

Представитель ГУР подчеркнул, что "не совсем целесообразно комментировать отдельные сообщения из медиа", но есть то, что можно озвучить: российские спецслужбы продолжают строить собственную сеть, не прекращая свою деятельность за границей.

"Целью этой операции является дестабилизация ситуации в евроатлантическом сообществе, в отдельных странах, влияние на правительства этих государств, дискредитация Украины и ослабление проукраинской коалиции, да и ослабление всего свободного демократического мира в целом", – сказал Юсов.

Поэтому, резюмировал он, информация FT "не новость" и Украина все также отслеживает.

Перед началом полномасштабного вторжения Россия в течение многих лет осуществляла диверсии на складах боеприпасов и арсеналах Украины и ее поставщиков в Восточной Европе.

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