Радио Свобода узнало, представители каких стран посетят "инаугурацию" Путина

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Журналисты Радио Свобода получили список стран, представители которых прибудут на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина 7 мая.

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Согласно списку на "мероприятие" приедут дипломаты из:

→ Франции,

→ Греции,

→ Кипра,

→ Мальты,

→ Венгрии,

→ Словакии.

Ранее неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "мероприятие", но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей. В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил против того, чтобы европейские страны принимали участие в "инаугурации" диктатора РФ.

Собеседники Радио Свобода в дипломатических кругах заявили, что стран действительно должно было быть не шесть, а семь, но Бельгия в последний момент передумала отправлять своего представителя.

16 марта более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".

6 мая в МИД заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

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