Радио Свобода узнало, представители каких стран посетят "инаугурацию" Путина
Журналисты Радио Свобода получили список стран, представители которых прибудут на так называемую инаугурацию российского диктатора Владимира Путина 7 мая.
Согласно списку на "мероприятие" приедут дипломаты из:
→ Франции,
→ Греции,
→ Кипра,
→ Мальты,
→ Венгрии,
→ Словакии.
Ранее неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать "мероприятие", но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей. В то же время глава евродипломатии Жозеп Боррель выступил против того, чтобы европейские страны принимали участие в "инаугурации" диктатора РФ.
Собеседники Радио Свобода в дипломатических кругах заявили, что стран действительно должно было быть не шесть, а семь, но Бельгия в последний момент передумала отправлять своего представителя.
- 16 марта более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.
- 25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".
- 6 мая в МИД заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.
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