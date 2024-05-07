"Инаугурация" Путина. DPA узнало, зачем некоторые представители Европы едут в Кремль

Владимир Путин (Фото: ЕРА)

Некоторые европейские страны отправляют своих представителей на "инаугурацию" российского диктатора Владимира Путина, чтобы не терять каналы коммуникации с Россией. Об этом пишет DW со ссылкой на DPA.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов в Брюсселе, речь идет о Франции, Венгрии и Словакии, которые положительно откликнулись на приглашение России. По словам собеседников журналистов, это делается с целью "держать открытыми каналы коммуникации" с Россией.

Ранее неназванный европейский дипломат сказал Reuters, что 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать мероприятие, но ожидается, что семь других стран пришлют своих представителей. Это может произойти, несмотря на то, что глава евродипломатии Жозеп Боррель публично выступил против участия европейских стран в этом "мероприятии".

Среди тех, кто публично выступил против так называемой инаугурации – Германия. Также Великобритания, не являющаяся членом ЕС, заявила, что не собирается отправлять своего представителя в Кремль.

"Соединенное Королевство не будет направлять своего представителя на инаугурацию президента Владимира Путина. Российское нападение на Украину – это неспровоцированная, намеренная и варварская атака на суверенное демократическое государство", – говорится в сообщении британского МИД.

Глава парламента Армении Ален Симонян заявил, что премьер Никола Пашинян также не приедет на "церемонию" несмотря на то, что 19 марта поздравил диктатора РФ с "победой" на псевдовыборах. В частности, пожелал Путину "здоровья, счастья и дальнейших успехов" в его деятельности.

16 марта более 50 стран-членов ООН осудили "выборы" российского президента, проводимые Россией на оккупированных территориях Украины.

25 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал международное сообщество не признавать результаты президентских выборов в России легитимными и назвал их "фарсовым спектаклем".

6 мая в МИД заявили, что инаугурация Путина является иллюзией законности. В ведомстве призвали мировое сообщество не признавать результаты российских выборов.

Читайте также: "Инаугурация" Путина. США не пришлют представителя, но признают "президентом" диктатора России