На "инаугурацию" Путина не поедет армянский премьер Пашинян. Раньше он поздравил диктатора

В РФ анонсируют разговор с политиком на следующий день после церемонии

Никол Пашинян и Владимир Путин (Иллюстративное фото: Юрий Кочетков / EPA)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не поедет на церемонию "инаугурации" российского диктатора Владимира Путина. Об этом заявил глава парламента страны Ален Симонян, передает местное издание News.am.

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Пашинян не будет участвовать в церемонии "инаугурации" Путина, заявил Симонян журналистам.

В то же время, по мнению главы парламента, Армения должна участвовать в заседании Евразийского экономического союза как председательствующая страна. В это объединение входят Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Кыргызстан.

Ранее Пашинян заявлял, что его участие в сессии ЕАЭС обсуждается, но оставил без ответа вопрос "инаугурации" Путина, отмечает News.am.

Церемония очередного вступления в должность "президента РФ" Путина запланирована на 7 мая.

Помощник диктатора Юрий Ушаков заявил о пропаганде РФ, что Путин "выяснит все возникшие вопросы" на переговорах с Пашиняном 8 мая после заседания Высшего евразийского экономического совета (руководящего органа ЕАЭС).

19 марта Пашинян поздравил диктатора РФ с "победой" на псевдовыборах. В частности, пожелал Путину "здоровья, счастья и дальнейших успехов" в его деятельности.

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В феврале премьер Армении напомнил, что по Беловежскому соглашению Россия, Украина и Беларусь должны признавать границы друг друга. Пашинян в очередной раз подчеркнул, что его страна не является союзником России в войне против Украины.

Как отмечает Euractiv, после введения санкций против Москвы экспорт Армении в Россию вырос втрое в 2022 году, а затем удвоился в период с января по август 2023 года, что стало основанием для обвинений в несоблюдении страной режима санкций Запада.

В марте глава армянского МИД заявил, что страна рассматривает возможность подачи заявки на членство в Европейском Союзе.

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