На "інавгурацію" Путіна не поїде вірменський прем'єр Пашинян. Раніше він вітав диктатора

У РФ анонсують розмову з політиком наступного дня після церемонії

Нікол Пашинян і Володимир Путін (Ілюстративне фото: Юрій Кочетков / EPA)

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не поїде на церемонію "інавгурації" російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив голова парламенту країни Ален Симонян, передає місцеве видання News.am.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Пашинян не братиме участі у церемонії "інавгурації" Путіна, заявив Симонян журналістам.

Водночас, на думку голови парламенту, Вірменія повинна брати участь у засіданні Євразійського економічного союзу як країна, що головує. До цього об'єднання входять Росія, Білорусь, Казахстан, Вірменія та Киргизстан.

Раніше Пашинян заявляв, що його участь у сесії ЄАЕС обговорюється, але залишив без відповіді питання про "інавгурацію" Путіна, зазначає News.am.

Церемонія чергового вступу на посаду "президента РФ" Путіна запланована на 7 травня.

Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив пропаганді РФ, що Путін "з'ясує всі питання, що виникли" на переговорах з Пашиняном 8 травня після засідання Вищої євразійської економічної ради (керівного органу ЄАЕС).

19 березня Пашинян привітав диктатора РФ з "перемогою" на псевдовиборах. Зокрема, побажав Путіну "здоров'я, щастя та подальших успіхів" у його діяльності.

Читайте також: "Намагаються створити ілюзію законності". У Кулеби зробили заяву щодо "інаугурації" Путіна

У лютому прем'єр Вірменії нагадав, що за Біловезькою угодою Росія, Україна і Білорусь мають визнавати кордони одна одної. Пашинян вкотре наголосив, що його країна не є союзником Росії у війні проти України.

Як зазначає Euractiv, після введення санкцій проти Москви експорт Вірменії до Росії зріс втричі у 2022 році, а потім подвоївся в період з січня до серпня 2023 року, що стало підставою для звинувачень стосовно недотримання країною режиму санкцій Заходу.

У березні очільник вірменського МЗС заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі.

Читайте також: Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі – та заперечила