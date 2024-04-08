Азербайджан звинуватив Вірменію в обстрілі – та заперечила

Буцімто стріляли зі стрілецької зброї у бік ексклава Нахічевань

Ілюстративне фото: Міноборони Вірменії

Міністерство оборони Азербайджану стверджує, що учора підрозділи вірменської армії зі стрілецької зброї обстріляли азербайджанську армію. Вірменське оборонне відомство заперечує цю заяву.

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Азербайджан заявляє, що 7 квітня о 17:15 підрозділи збройних сил Вірменії з позицій, розташованих у напрямку населеного пункту Султанбек району Пашали, обстріляли зі стрілецької зброї позиції азербайджанської армії у напрямку населеного пункту Шада Шахбузького району Нахічеванської Автономної Республіки.

Міноборони країни пише, що її армія вжила адекватні заходи у відповідь у зазначеному напрямку.

У Вірменії відповіли, що інформація про відкриття вогню її підрозділами по азербайджанських не відповідає дійсності.

Шада розташований у Нахічевані – це азербайджанський ексклав, повністю відділений від країни територією Вірменії. Створення сухопутного коридору до нього є предметом суперечки між двома країнами.

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У 2023 році в процесі дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції невизнаної Нагірно-Карабаської республіки.

З 1 січня 2024 року НКР офіційно припинила своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував її колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна. З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

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