Пашинян: Вірменія заморозила участь в ОДКБ, Азербайджан готується до нової війни проти нас
Нікол Пашинян (Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна заморозила участь у російському військовому блоці ОДКБ, а також висловив думку, що Азербайджан готується до нової війни проти його країни. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 24.

За його словами, мирна угода з Азербайджаном блокується з боку Баку.

"Баку вважає сьогоднішню Вірменію "Західним Азербайджаном". Ільхам Алієв хоче не мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а прагнення захоплення нових територій у Вірменії", – сказав Пашинян.

Він зазначив, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала громадян Вірменії повалити владу, а пропаганда Москви проти нього не слабшає і сьогодні.

"Участь Вірменії в Договорі про колективну безпеку (ОДКБ) заморожена, питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", – заявив політик.

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