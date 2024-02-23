Пашинян: Вірменія заморозила участь в ОДКБ, Азербайджан готується до нової війни проти нас

Пашинян заявив, що Азербайджан прагне захоплення нових територій Вірменії й не визнає її цілісність

Нікол Пашинян (Фото: EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна заморозила участь у російському військовому блоці ОДКБ, а також висловив думку, що Азербайджан готується до нової війни проти його країни. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу France 24.

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За його словами, мирна угода з Азербайджаном блокується з боку Баку.

"Баку вважає сьогоднішню Вірменію "Західним Азербайджаном". Ільхам Алієв хоче не мирного договору, заснованого на взаємному визнанні територіальної цілісності, а прагнення захоплення нових територій у Вірменії", – сказав Пашинян.

Він зазначив, що кілька місяців тому Росія відкрито закликала громадян Вірменії повалити владу, а пропаганда Москви проти нього не слабшає і сьогодні.

"Участь Вірменії в Договорі про колективну безпеку (ОДКБ) заморожена, питання збереження російської військової бази у Вірменії не стоїть на порядку денному", – заявив політик.

У 2023 році в процесі дводенної операції Азербайджан досяг остаточної капітуляції НКР.

З 1 січня 2024 року невизнана Нагірно-Карабахська республіка офіційно припинила своє існування.

Азербайджан повернув собі контроль над регіоном через 32 роки після проголошення "незалежності" НКР і активно затримував її колишнє керівництво, зокрема "главу уряду" Варданяна, колишнього "міністра оборони" Мнацаканяна, колишнього "президента" Арутюняна. З Нагірного Карабаху виїхало майже все вірменське населення.

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