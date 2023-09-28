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Ватажок сепаратистів Карабаху заявив про ліквідацію "республіки" до Нового року

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 09:51
Ватажок сепаратистів Карабаху заявив про ліквідацію
Фото: Minval AZ

Сепаратисти Нагірного Карабаху оголосили про ліквідацію невизнаного утворення Арцах на території регіону. Про це йдеться в "указі" ватажка сепаратистів Самвела Шахраманяна.

"Розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні, до 1 січня 2024 року, і Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування", – написано в "документі".

Населенню Нагірного Карабаху, зокрема тим, хто перебуває за межами регіону, запропоновано "ознайомитися з умовами реінтеграції", представленими Азербайджаном, з метою ухвалення надалі самостійного рішення про можливість перебування в Нагірному Карабасі. 

Раніше речниця прем’єр-міністра Вірменії Назелі Багдасарян заявляла, що станом на 27 вересня 47 000 вірмен виїхали з Карабаху.

Колишній "міністр закордонних справ" Карабаху, "радник" Шахраманяна Давид Бабаян здався владі Азербайджану, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на соцмережі Бабаяна.

"Ви всі знаєте, що мене занесено до чорного списку Азербайджану, і азербайджанська сторона зажадала мого прибуття в Баку для відповідного розслідування. Я ухвалив рішення вирушити сьогодні зі Степанакерта в Шуші", – написав він.

  • Вранці 19 вересня в Баку заявили, що армія Азербайджану розпочала "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху. Азербайджан вимагав від Вірменії повністю вивести звідти війська та розпустити уряд невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (Арцах).
  • 20 вересня в Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів.
  • Азербайджан показав конфісковану в Карабаху зброю, там російський ЗРК Тор-М2 – відео.

Читайте також: Азербайджан назвав втрати за добу війни в Карабаху — понад 700 убитих та поранених військових

Мілана Головань
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війнаВірменіяазербайджаннагірний карабах
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