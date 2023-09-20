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Нагірний Карабах. Вірмени виведуть війська, сепаратисти капітулювали — їх розформують

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 12:10
Нагірний Карабах. Вірмени виведуть війська, сепаратисти капітулювали — їх розформують - Фото
Ільхам Алієв (Фото: EPA)

У Нагірному Карабаху досягли домовленості щодо припинення бойових дій, виведення вірменських військ та розформування підрозділів сепаратистів. Про це повідомили у Міноборони Азербайджану, повідомляє Minval.

Повідомляється, що режим повного припинення вогню має діяти 20 вересня з 13:00 за місцевим часом.

Було досягнуто згоди про виведення підрозділів армії Вірменії з зони розгортання російських військових (пропаганда Москви називає їх "миротворцями").

Також мають бути повністю розформовані незаконні збройні формування в Карабаху, а важку техніку виведено та утилізовано.

Дивіться також: Азербайджан виклав добірку дрон-відео знищення позицій військ противника в Нагірному Карабаху

В адміністрації президента Азербайджану Ільхама Алієва заявили, що 21 вересня в Євласі відбудеться зустріч із представниками вірменських мешканців Карабаху для обговорення питань реінтеграції на основі Конституції та законів країни.

  • 27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху, де за повної підтримки Вірменії та Росії діє маріонеткова організація "Нагірно-Карабаська Республіка", розпочалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів. Ми пояснювали, що відбувається, і вели хроніку. У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.
  • За Вірменією та Азербайджаном було закріплено ті території, де перебували війська в момент підписання договору, а на лінії розмежування стали російські війська.
  • Після цього Азербайджан блокував карабаські райони на єдиній дорозі до них.
  • 19 вересня 2023 року в Карабаху з новою силою почалися прильоти: Азербайджан заявив, що здійснює "антитерористичні заходи" після того, як напередодні противник нібито здійснив диверсію на дорозі Ахмедбейлі – Фізулі – Шуша, підірвавши протитанкову міну. Прем'єр Вірменії заявив, що Баку хоче затягнути Вірменію у війну, але та "не залучена до військових дій" і її армії "немає в Нагірному Карабаху".
Дмитро Гриниченко
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війнаВірменіяазербайджаннагірний карабах
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