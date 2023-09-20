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Азербайджан виклав добірку дрон-відео знищення позицій військ противника в Нагірному Карабаху видео

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 09:47
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Багато точкових ударів по вірменських військових об'єктах на території Нагірного Карабаху було завдано азербайджанськими військами, які продовжують завдавати ударів. Міністерство оборони республіки виклало у соцмережах добірку відповідних роликів, знятих із дронів.

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Офіційний Баку пише, що "точними вогневими ударами знищуються військові об'єкти та бойова техніка формувань збройних сил Вірменії на стратегічно важливих висотах у Карабаському економічному районі".

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На кадрах видно враження військової техніки, опорних пунктів, складів боєприпасів, колон та окопів або артилерією, або ракетними ударами, у тому числі з ударних дронів, або прильотом дрона-камікадзе.

На війні в Карабаху сторони використовують, як і в російсько-українській війні, китайські цивільні дрони DJI:

Азербайджан продовжує вести бойові дії на ранок 20 вересня. Алієв сказав Блінкену, що війна припиниться, якщо вірмени складуть зброю.

  • 27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху, де за повної підтримки Вірменії та Росії діє маріонеткова організація "Нагірнокарабаська Республіка", розпочалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів. Ми пояснювали, що відбувається, і вели хроніку. У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.
  • За Вірменією та Азербайджаном було закріплено ті території, де знаходилися війська в момент підписання договору, а на лінії розмежування стали російські війська.
  • Після цього Азербайджан блокував карабаські райони по єдиній дорозі до них.
  • 19 вересня 2023 року в Карабаху з новою силою почалися прильоти: Азербайджан заявив, що здійснює "антитерористичні заходи" після того, як напередодні противник нібито здійснив диверсію на дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша, підірвавши протитанкову міну. Прем'єр Вірменії заявив, що Баку хоче затягнути Вірменію у війну, але та "не залучена до військових дій" і її армії "немає в Нагірному Карабаху".
Євген Пилипенко
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