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Нагірний Карабах. Алієв сказав Блінкену, що війна припиниться, якщо вірмени складуть зброю

Этот материал также доступен на русском
20.09.2023, 09:20
Нагірний Карабах. Алієв сказав Блінкену, що війна припиниться, якщо вірмени складуть зброю - Фото
Ільхам Алієв (Фото: EPA)

Президент Азербайджану Ільхам Алієв сказав державному секретарю США Ентоні Блінкену, що військова операція в Нагірному Карабаху припиниться, якщо вірменські формування складуть зброю. Про це повідомили у пресслужбі азербайджанського лідера.

За словами Алієва, "антитерористичні заходи" в Карабаху будуть зупинені, якщо незаконні збройні формування будуть роззброєні й здадуться.

Він також сказав, що вірмени Карабаху були запрошені до діалогу для обговорення питань реінтеграції.

На сайті Держдепу США сказано, що Блінкен закликав Алієва негайно припинити бойові дії та деескалувати ситуацію.

"Держсекретар підкреслив, що військового рішення не існує і що сторони повинні відновити діалог для вирішення розбіжностей між Баку й етнічними вірменами в Нагірному Карабаху", — заявили у відомстві.

  • 19 вересня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочало "антитерористичні заходи" у Нагірному Карабаху: у регіоні проходять взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями.
  • 27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху почалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів.
  • LIGA.net пояснювала, що відбувається, і вела хроніку. У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.

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Дмитро Гриниченко
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