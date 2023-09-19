У Нагірному Карабаху знову спалахнула війна: Азербайджан завдає ударів — відео

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Міністерство оборони Азербайджану заявило, що розпочало "антитерористичні заходи" в Нагірному Карабаху: в регіоні відбуваються взаємні обстріли між азербайджанською та вірменською арміями. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

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У Баку заявляють, що вірмени "регулярно обстрілюють" позиції армії Азербайджану в Карабаху, мінують місцевість та будують фортифікації, а також збільшують кількість військової техніки та особового складу.

Азербайджанці звинувачують вірмен у підриві на міні цивільного автомобіля на дорозі Ахмедбейлі-Фізулі-Шуша 19 вересня; вони пишуть, що міна була встановлена "диверсійною групою армії Вірменії" та забрала життя цивільних.

Того ж дня за підриву на міні загинули азербайджанські військові, заявили у відомстві.

"У регіоні розпочато антитерористичні заходи локального характеру. Із застосуванням високоточної зброї на передній лінії та в глибині виводяться з ладу позиції формувань збройних сил Вірменії, їхні довготривалі вогневі точки, а також бойові засоби та об'єкти військового призначення", — йдеться в повідомленні.

У Єревані поки не коментували загострення у Карабаху.

Азербайджанські та вірменські канали пишуть про роботу протиповітряної оборони та польоти дронів-камікадзе.

18 квітня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що вірмени, які живуть у Нагірному Карабаху, повинні прийняти азербайджанське громадянство або виїхати.

27 вересня 2020-го в Нагірному Карабаху почалися наймасштабніші з 1994-го бої з активним застосуванням Азербайджаном дронів.

LIGA.net пояснювала, що відбувається, і вела хроніку.

пояснювала, що відбувається, і вела хроніку. У ніч проти 10 листопада Вірменія капітулювала.

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