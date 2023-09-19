Карабах. Азербайджан начал "антитеррористические мероприятия" — идут обстрелы: видео

Министерство обороны Азербайджана начало "антитеррористические мероприятия" в Нагорном Карабахе, в регионе идут взаимные обстрелы между азербайджанской и армянской армиями. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В Баку заявляют, что армяне регулярно обстреливают позиции армии Азербайджана в Карабахе, минируют местность и строят фортификации, а также увеличивают количество военной техники и личного состава.

Азербайджанцы обвиняют армян в подрыве на мину гражданского автомобиля на дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша 19 сентября — они пишут, что мина была установлена диверсионной группой армии Армении и унесла жизни гражданских.

Также в тот же день при подрыве на мине погибли азербайджанские военные, заявили в ведомстве.

"В регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. С применением высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения", — сказано в сообщении.

В Ереване пока не комментировали обострение в Карабахе.

18 апреля, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, должны принять азербайджанское гражданство или уехать.

27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов.

LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику.

объясняла, что происходит, и вела хронику. В ночь на 10 ноября Армения капитулировала.

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