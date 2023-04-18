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Алиев заявил, что армяне в Карабахе должны принять гражданство Азербайджана или уехать

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 18:26
Алиев заявил, что армяне в Карабахе должны принять гражданство Азербайджана или уехать - Фото
Ильхам Алиев (Фото: EPA)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, должны принять азербайджанское гражданство или уехать. Об этом Алиев сказал в интервью азербайджанского издания Demokrat.

"Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен решаться на основе прав человека", – заявил президент Азербайджана.

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Наталія Медведєва
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Ильхам Алиев армения Азербайджан нагорный карабах
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