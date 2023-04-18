Алиев заявил, что армяне в Карабахе должны принять гражданство Азербайджана или уехать
18.04.2023, 18:26
Ильхам Алиев (Фото: EPA)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армяне, которые живут в Нагорном Карабахе, должны принять азербайджанское гражданство или уехать. Об этом Алиев сказал в интервью азербайджанского издания Demokrat.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Армяне, проживающие в Карабахе, должны либо принять азербайджанское гражданство, либо найти другое место жительства. Здесь полная свобода, предлагаются все демократические основы. Этот вопрос должен решаться на основе прав человека", – заявил президент Азербайджана.
- 27 сентября 2020-го в Нагорном Карабахе начались самые масштабные с 1994-го бои с активным применением Азербайджаном дронов.
- LIGA.net объясняла, что происходит, и вела хронику.
- В ночь на 10 ноября Армения капитулировала. Один из пунктов соглашения Еревана, Баку и РФ – развертывание российского контингента на линии разграничения.
Читайте также: Пашинян упрекнул Путина в невыполнении договоренностей по Нагорному Карабаху
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии