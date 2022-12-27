Пашинян упрекнул Путина в невыполнении договоренностей по Нагорному Карабаху

На неформальном саммите глав государств так называемого СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян упрекнул российского диктатора Владимира Путина в том, что российская сторона не выполняет достигнутые в ноябре 2020 года договоренности и уже 20 дней не контролирует Лачинский коридор в Нагорном Карабахе. Соответствующее видео опубликовали российские пропагандистские СМИ.

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"Главный вопрос на этот момент — это тот кризис, который у нас есть в Лачинском коридоре. Вы знаете, уже почти 20 дней Лачинский коридор перекрыт. Это зона ответственности российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Я хочу напомнить, что согласно трехстороннему заявлению президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении, Лачинский коридор должен быть под контролем российских миротворцев. Азербайджан гарантировал беспрепятственный проезд пассажиров, грузов, людей по Лачинскому коридору. Сейчас получается, что Лачинский коридор не под контролем российских военных. Конечно, хотелось бы обсуждать эту ситуацию, какие есть варианты..." – заявил Пашинян.

Ранее Пашинян заявил, что Азербайджан "незаконно закрыл" коридор, который с 1991 года входил в состав НК, что привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе. Он пояснил, что "согласно пункту 6 заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских <...> сил в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору". Сегодня, по словам Пашиняна, это положение "фактически не выполняется".





Вадим Ребрина

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