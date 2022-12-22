Пашинян заявил о бесполезности российских войск в Нагорном Карабахе
Российский контингент в Нагорном Карабахе не выполняет обязательство Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем. Об этом на заседании Кабмина Армении заявил его глава Никол Пашинян, пишет news.am.
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По его словам, Азербайджан "незаконно закрыл" коридор, который с 1991 года входил в состав НК, что привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.
Пашинян посетовал, что действия Баку "являются незаконными и грубо нарушают его международные обязательства, в частности положения декларации от 9 ноября 2020 года".
"Согласно пункту 6 заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских <...> сил в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Сегодня это положение фактически не выполняется", – сказал он.
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Пашинян добавил, что "де-факто получается, что российский <...> контингент не выполняет обязательство, зафиксированное в трехстороннем заявлении, то есть удержание Лачинского коридора под контролем".
По его словам, не меняет ситуации то, что это происходит в результате действий Азербайджана, "потому что основной смысл присутствия российских <...> сил заключается в том, чтобы не допустить такого беззакония".
Пашинян добавил, что Ереван передал Баку предложения по мирному договору.
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