UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пашинян заявил о бесполезности российских войск в Нагорном Карабахе

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 10:15
Пашинян заявил о бесполезности российских войск в Нагорном Карабахе - Фото
Никол Пашинян (скриншот)

Российский контингент в Нагорном Карабахе не выполняет обязательство Москвы по удержанию Лачинского коридора под контролем. Об этом на заседании Кабмина Армении заявил его глава Никол Пашинян, пишет news.am.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Азербайджан "незаконно закрыл" коридор, который с 1991 года входил в состав НК, что привело к "напряженной гуманитарной ситуации" в регионе.

Пашинян посетовал, что действия Баку "являются незаконными и грубо нарушают его международные обязательства, в частности положения декларации от 9 ноября 2020 года".

"Согласно пункту 6 заявления, Лачинский коридор находится под контролем российских <...> сил в Нагорном Карабахе, и Азербайджан гарантирует безопасность передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору. Сегодня это положение фактически не выполняется", – сказал он.

Читайте также: Пашинян посетовал, что союзники не дают Армении уже закупленное оружие. Кто это, не сказал

Пашинян добавил, что "де-факто получается, что российский <...> контингент не выполняет обязательство, зафиксированное в трехстороннем заявлении, то есть удержание Лачинского коридора под контролем".

По его словам, не меняет ситуации то, что это происходит в результате действий Азербайджана, "потому что основной смысл присутствия российских <...> сил заключается в том, чтобы не допустить такого беззакония".

Пашинян добавил, что Ереван передал Баку предложения по мирному договору.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
никол пашинян война армения Азербайджан нагорный карабах лачинский коридор
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 