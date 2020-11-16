Нагорный Карабах. Россия привезла "Грады" в Лачинский коридор – Reuters
Минобороны России заявило, что уже установило в Лачинском коридоре семь временных наблюдательных постов
Россия переместила реактивные системы залпового огня "Град" в Лачинский наземный коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который она контролирует в соответствии с условиями соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Reuters.
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Министерство обороны России заявило, что установило семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, чтобы обеспечить безопасный проход российских военных в контролируемые Арменией части Карабаха.
Репортеры Reuters заявляют, что видели в Лачинском коридоре две установленные на грузовиках системы залпового огня "Град" с российскими экипажами, и военные подтвердили журналистам, что они из России.
Как отмечается, у одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывает на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У другого "Града" не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик Камаз с российскими номерами того же военного округа.
Журналисты Reuters также заметили в этом районе российский танк.
Reuters напоминает, что в опубликованном на сайте Кремля заявлении говорится, что "вооруженных миротворцев" будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Особого упоминания ракетных систем в нем нет.
Минобороны Азербайджана пока не ответило на запрос о комментарии.
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