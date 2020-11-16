UA

Нагорный Карабах. Россия привезла "Грады" в Лачинский коридор – Reuters

16.11.2020, 22:23
Нагорный Карабах. Россия привезла
РСЗО Град (Фото: EPA-EFE/ALEXANDER ERMOCHENKO)

Минобороны России заявило, что уже установило в Лачинском коридоре семь временных наблюдательных постов

Россия переместила реактивные системы залпового огня "Град" в Лачинский наземный коридор между Арменией и Нагорным Карабахом, который она контролирует в соответствии с условиями соглашения о прекращении войны. Об этом сообщает Reuters.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Министерство обороны России заявило, что установило семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре, чтобы обеспечить безопасный проход российских военных в контролируемые Арменией части Карабаха.

Репортеры Reuters заявляют, что видели в Лачинском коридоре две установленные на грузовиках системы залпового огня "Град" с российскими экипажами, и военные подтвердили журналистам, что они из России.

Как отмечается, у одного из "Градов" был российский военный номерной знак с региональным кодом 94, что указывает на его принадлежность к Закавказскому военному округу. У другого "Града" не было номерного знака, но его сопровождал военный грузовик Камаз с российскими номерами того же военного округа.

Журналисты Reuters также заметили в этом районе российский танк.

Reuters напоминает, что в опубликованном на сайте Кремля заявлении говорится, что "вооруженных миротворцев" будут сопровождать бронетранспортеры и другая техника. Особого упоминания ракетных систем в нем нет.

Минобороны Азербайджана пока не ответило на запрос о комментарии.

Читайте также: Российские "миротворцы" в Карабахе оккупировали Крым и воевали на Донбассе – InformNapalm

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
армения нагорный карабах град лачинский коридор

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Об’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет

Партнерський проєктОб’єднання за легальність. Три методи боротьби з контрабандою сигарет
 